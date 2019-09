"Las Inmaculadas me parece barato, yo no pediría menos de 10 millones"

La venta del edificio de las religiosas de María Inmaculada de Puerta Real a un fondo internacional se firmó por 7,6 millones de euros para una superficie construida de 5.984 metros cuadrados, lo que implica un precio de 1.280 euros el metro cuadrado, una cifra muy alejada de los precios que se piden en la zona en este momento. En los portales inmobiliarios ahora mismo los precios que se piden están entre los 4.000 y algo más de 5.000 euros el metro cuadrado. Una casa de tres plantas se vende exactamente detrás del inmueble religioso, en la plazuela de los Ángeles, por 1,2 millones de euros y son 315 metros cuadrados, es decir, a casi 4.000 euros el metro. En O Parrote está a la venta un piso de 198 metros cuadrados por 795.000 euros, a 4.015 euros el metro cuadrado. En la calle de al lado del edificio, en Damas, se vende un dúplex a 5.470 euros el metro.

"Los precios normales en esta ubicación, por la Marina, pueden llegar a 7.000 euros, entre 4.000 y 5.000 por el Parrote. Si son 6.000 metros cuadrados, me parece muy barato, yo pensaría en el doble. Por lo menos, no pediría menos de 10 millones de euros. Aunque es cierto que necesite una reforma, si es de los años setenta. Y tendría que reformar la fachada, rehabilitar, porque el edificio bonito no es. Unos 6.000 euros el metro, me parecería normal. Se ha pagado barato. Y con tres fachadas, que es una maravilla", destacó ayer el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en A Coruña, Herminio Carballido.

Este experto destacó que en la zona de Santa Catalina se vende a 6.000 euros el metro cuadrado y "no compares" con la Marina, "y sin garaje".

Herminio Carballido considera que la mayor rentabilidad para el comprador sería dedicar el edificio a uso residencial, vender por pisos. "Ahora hay un grandísimo mercado de demandantes de vivienda de alquiler y no hay oferta. Sería atractivo para pisos de alquiler. Para hotel también podría ser magnífico. En cuanto a pisos turísticos, no soy partidario", agregó. El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, no quiso opinar sobre el valor de venta y posible uso de este edificio actualmente dotacional y asistencial al ser "un caso concreto".

El Gobierno local reiteró ayer que a día de hoy no ha habido más solicitud de licencias que la comunicación previa para rehabilitar la residencia, incluso apuntaron su posible uso futuro como residencia estudiantil privada. No obstante, señalaron que si en el futuro se pide licencia para un hotel se "estudiaría si sería viable urbanísticamente". Sería necesario modificar el plan especial de la Ciudad Vieja.

QUÉ PIENSAN LOS VECINOS

Los vecinos de la Ciudad Vieja no ven relevancia en la reconversión de este edificio de las Inmaculadas, creen que no supondrá una dinamización de la zona, ni aunque sea un hotel. "El problema aquí es que hay un 34% de vivienda vacía y un abandono del espacio público, el Ayuntamiento no aborda la rehabilitación integral. La dinamización del barrio pasa porque esté habitado y haya una intervención. Cuando era residencia ya no tenía ningún impacto. Un albergue, quizá", destacó el presidente de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja, Pedro Roque.