El ANPA del Ramón de la Sagra pedirá a la Xunta el monitor para un niño con autismo

El ANPA del colegio Ramón de la Sagra solicitará a la Xunta un monitor de apoyo en el comedor escolar para un alumno con autismo, servicio que este curso no se lo proporcionará el Concello, como sí hizo en el anterior a través de un programa municipal de refuerzo escolar.

Marea criticó al Gobierno local por no proporcionar esta ayuda y el área de Educación explicó que no es competente para ello. La Xunta aclara que hasta ahora no ha prestado el servicio porque ni el centro ni la familia del menor lo pidieron; ahora lo pedirá el ANPA.