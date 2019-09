Calle cortada, no desaparque aunque no pueda aparcar

La señal de prohibición del aparcamiento en la vía pública es conocida por todos, pero la de desaparcamiento no porque no existe, por lo que suele señalarse con una pancarta. La razón por la que se prohíbe retirar un vehículo del lugar en el que está estacionado es por la celebración de algún acto en la calle, de manera que si el coche se desaparcase obstaculizaría dicha celebración. Lo curioso es que estos días, con motivo de la Carrera de la Mujer de hoy, se colocaron algunas prohibiciones de desaparcamiento en lugares donde precisamente no se puede estacionar el coche.