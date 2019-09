Familias de dos colegios denuncian la falta de personal para atención a la diversidad

Las asociaciones de padres de los colegios Labaca y Rosalía de Castro denuncian la eliminación de personal especialista en Atención y Lenguaje en ambos centros, un servicio del que los dos colegios disponían en cursos pasados. A menudo, este tipo de personal especializado suele estar compartido por dos o más centros, por lo que las horas de atención son reducidas e insuficientes para atender las necesidades del alumnado, según los afectados.

"Es algo con lo que nos encontramos siempre al inicio de curso. La falta de profesores especialistas supone una merma de calidad y oportunidades", explica la secretaria técnica de la Federación de Ampas de colegios públicos de A Coruña, Nuria Martínez. En el caso del colegio Labaca, hasta el pasado año sí se contó con este profesional, que itineraba en este y otros centros, además de cambiar cada año, lo que imposibilitaba, denuncian, la elaboración de un seguimiento de la evolución del alumnado.

En el mismo centro se suprimió también uno de los dos auxiliares educativos de los que disponía hasta este año, ya que solo una persona debe asumir el cuidado y traslado de estos menores, cuando algunos necesitan acompañamiento continuo.

El curso pasado, el Rosalía de Castro contó del mismo modo con personal especialista a tiempo completo, que llegó a atender a 19 niños y niñas en un total de 30 sesiones semanales de 50 minutos cada una, un servicio que este año no tendrá el alumnado. "No sabemos a qué responde suprimir esa plaza este año cuando las necesidades no han variado, están en el mismo rango. Ahora mismo estamos absolutamente desatendidos en ese aspecto", afirma la representante de las familias afectadas, Leticia Barbadillo. El trabajo de este tipo de profesorado especialista se centra en prevenir y atender dificultades de aprendizaje y desarrollo relacionadas con el habla, el lenguaje y la comunicación.

El personal especialista en Atención y Lenguaje se ocupa sobre todo de temas relacionados con el ámbito de la logopedia, como la pronunciación, la respiración o el fortalecimiento de la musculatura, además de trabajar con alumnado infantil en materia de estimulación del lenguaje. La intervención con estudiantes con autismo es otra de sus funciones principales en los centros, un colectivo con el que se trabajan áreas como la comunicación o la interacción.

La incorporación de personal especializado a los centros es, de igual modo, clave, para el desarrollo de otro tipo de competencias como la construcción de narraciones o la comprensión. "A veces con intervenciones muy cortas se puede ver el problema solucionado, quitarles eso es cronificar el problema", expone Barbadillo.

La Consellería de Educación, por su parte, considera que las necesidades de ambos centros están cubiertas con el personal del que disponen, siguiendo los criterios de la Inspección Educativa. Desde la Federación de Ampas se muestran críticas con la labor de la administración.

"No pretendemos que se mire caso por caso, pero no es difícil distinguir las zonas en las que los niños tienen menos posibilidades para asistir a especialistas. Habría que mirar dónde está situado cada centro y el nivel socioeconómico de cada zona", apunta Nuria Martínez.

Ambos centros tienen solo con una clase por curso, por lo que la normativa no establece que este personal les corresponde automáticamente. "Todos los centros tienen que tener un profesor de francés aunque la asignatura no se imparta. Curiosamente, Audición y Lenguaje no es una necesidad básica", apunta Leticia Barbadillo.

La portavoz municipal de Ciudadanos, Mónica Martínez, ha pedido a la Xunta y al Concello que busquen soluciones a la falta de este personal, para lo que pide que ambas administraciones se pongan de acuerdo, algo que consideran "urgente".