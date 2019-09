Gonzalo Hermo gaña o Premio Narrativa Breve Repsol

O escritor Gonzalo Hermo vén de gañar o Premio Narrativa Breve Repsol coa súa primeira novela, Diario dun enterro. A decisión do xurado foi unánime e, entre as 19 obras que se presentaron este ano, destacou a "sinxeleza estrutural e o estilo depurado da novela", que afonda nos rituais da morte, tamén o "equilibrio entre o fondo e a forma", a "veracidade dos diálogos" e a "honestidade da súa mirada", segundo explicou onte Berta Dávila, gañadora do premio no ano 2013 e membro do xurado.

É a décimo terceira edición do premio, na que participaron xa case 400 obras. O premio consta de 12.000 euros e a publicación da novela pola editorial Galaxia.