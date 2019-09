Marea reprocha el viraje de la alcaldesa: "No se puede firmar un acuerdo el martes y desmentirlo el jueves"

"No se pueden firmar unos acuerdos públicamente el martes y desmentirlos el jueves. No parece la mejor manera de crear confianza en los días previos al inicio de la negociación de los presupuestos de 2020", explicaron ayer fuentes de Marea Atlántica preguntadas sobre la decisión del Concello de no bajar el billete del bus, a pesar de haberlo comprometido para el primer tramo del próximo año. La negociación del presupuesto empezará la próxima semana y, aunque PSOE y Marea reivindicaban el martes su "pacto a la coruñesa", centrado en el diálogo y en el entendimiento, el clima se enfrió ayer por la mañana, tras las declaraciones de Rey. "La alcaldesa debería conocer bien lo que firma, o buscar quién se lo aclare, antes de hacer declaraciones públicas como estas. Y, como alcaldesa, debería también defender el interés de los vecinos de A Coruña antes que el de una empresa privada", denunciaron ayer desde Marea, que reivindican que la primera bajada del bus "en décadas" fue la que ellos ejercieron. El PP reclamó ayer una reducción consensuada con la empresa del precio para menores de 19 y mayores de 65 años.