"Queremos un turismo sostenible, sin llegar a la masificación"

Hace ya diez años que Iria Varela dio sus primeros pasos como guía turística y, desde entonces, no ha parado. Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, A Coruña... Varela conoce al dedillo cada una de ellas y durante este tiempo miles de turistas han recorrido de su mano las ciudades más emblemáticas de Galicia. En el Día Mundial del Turismo, que se celebra hoy, Iria Varela anima a los coruñeses a "conocer y valorar más la ciudad".

¿Qué es lo que hace especial A Coruña a ojos del turista?

A Coruña tiene muchas cosas interesantes. La gente que visita Galicia ha oído hablar de Santiago o de las Rías Baixas, pero A Coruña es más conocida por el Dépor. Cuando vienen, lo que más les llama la atención es el paseo marítimo: les fascina el hecho de que sea una ciudad rodeada completamente por el mar.

¿Son los coruñeses conscientes del valor de su ciudad?

Cada vez lo vamos siendo un poquito más, pero todavía falta. Muchas veces estoy por la calle y escucho a gente de aquí que viene con familiares de fuera y les explican cosas que están completamente lejos de lo que es la realidad. Hace falta que, antes de irnos a ver otros lugares, nos dediquemos a conocer y a valorar más en donde vivimos.

¿Cómo ha evolucionado el turismo en los últimos años?

Ha evolucionado bastante y para mejor, porque cada vez nos viene a ver más gente. También es cierto que A Coruña no es el principal destino de los turistas que vienen a Galicia, aunque eso también nos beneficia en cierto modo: queremos turismo, pero sostenible, no hasta el punto de que exista la saturación turística que hay en otros lugares.

¿Cree que será necesario regularlo en algún momento?

Aunque A Coruña no es de las ciudades más masificadas, está claro que siempre es necesario planificar y tomar medidas para prevenir que el turismo no repercuta negativamente sobre la gente local y los lugares que se visitan. Lo ideal es alcanzar un equilibrio.

¿Qué tipo de turista es el que más abunda en la ciudad?

Sobre todo predomina el turismo familiar o con amigos. Para mí, este es un turismo de más calidad y mucho más tranquilo.

¿Hay alguna tendencia clara entre los visitantes?

Sí. La gente suele quedarse poco tiempo, entre tres o cuatro días, o un fin de semana. Suelen hacer un circuito por Galicia en el que visitan varias ciudades o zonas gallegas, y A Coruña es una de ellas.

¿Cómo ha terminado la temporada de verano?

El verano ha ido muy bien. El mes de agosto siempre es el más fuerte para la ciudad, y septiembre y octubre son meses de cruceros, por lo que todavía estamos pendientes de los últimos coletazos de la ola de turismo de verano.

Después de diez años, ¿cuál es su truco en las visitas?

Siempre dedico los diez primeros minutos de la visita a conocer el grupo y saber qué perfiles tengo delante. La visita se adapta al grupo, porque no para todo el mundo sirve lo mismo.

¿Hay alguna anécdota que le guste especialmente?

Me encanta hablar sobre la vida de María Pita, porque a la gente suele hacerle mucha gracia, y también menciono mucho al Deportivo. Cuando les hablo de como María Pita cogió su bandera y gritó '¡El que tenga honra que me siga!', les digo que esa es la frase de la campaña de captación de socios del Dépor.

¿Qué diría que se pierden los turistas que acuden a internet en lugar de a un guía?

En internet puedes encontrar muchísima información, pero no se puede asegurar que sea cierta. Aparte de eso, no es solo la información en sí, sino la manera de transmitirla. No es lo mismo leer algo sobre un edificio en un papel que alguien cuente cosas sobre él cara a cara, con sus anécdotas, historias y detalles curiosos. Un guía aporta todo eso, y además es una persona a la que puedes acudir con dudas o inquietudes sobre tu visita.