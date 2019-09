Los vecinos exigen trasladar la edificabilidad del parque del Agra a otra zona de la ciudad

Zona pendiente de transformación, en el Agra do Orzán.

Zona pendiente de transformación, en el Agra do Orzán. La Opinión

Los vecinos del Agra do Orzán instan al Gobierno local socialista a "mover ficha inmediatamente" y corregir la ordenación heredada del Ejecutivo anterior en el parque del Agra, una vez que la Consellería de Medio Ambiente ha demandado "minimizar" la construcción en torno al Observatorio y Patrimonio ha defendido "un gran parque urbano" como la "mejor opción" para un ámbito en el que está previsto levantar bloques de pisos. La asociación vecinal exige mantener el uso dotacional de la parcela de Adoratrices, que ha quedado separada del ámbito por sentencia judicial, y buscar la forma de trasladar los derechos para edificar que tienen promotores en la zona a otros lugares de la ciudad.

La Asociación veciñal, cultural, deportiva e recreativa do barrio da Agra do Orzán se muestra de acuerdo con las consideraciones de la Xunta. Tanto la entidad como decenas de vecinos a título particular remitieron la mayoría de las 87 alegaciones en contra del diseño de la urbanización de la zona, durante el trámite de información pública de la evaluación ambiental que tiene que pasar cualquier cambio en el plan general.

En su informe al proyecto municipal „que se plantea para cumplir con la sentencia que obliga a excluir del ámbito la parcela de Adoratrices que posee Rodríguez-Cebrián„, la Consellería de Medio Ambiente recomienda "minimizar la generación de nuevos volúmenes edificados en la calle Observatorio" con el objetivo de que no se obstaculice la contemplación del edificio patrimonial homónimo.

La Dirección Xeral do Patrimonio, que tendrá que dar su visto bueno, es más contundente y expresa que la "propuesta de creación de un gran parque urbano" es "la mejor opción". Para el departamento, esta ordenación dotaría a la ciudad "de un espacio de esparcimiento y serviría también como transición entre la zona de Ciudad Jardín, de baja densidad" y la "la alta densidad edificatoria del armazón construido entre la ronda de Nelle y la ronda de Outeiro". Añade que supondría "una zona de amortiguación que reduciría el impacto sobre los bienes de patrimonio cultural, en especial del Observatorio". Condiciona las construcciones a los restos arqueológicos catalogados en la zona, pertenecientes al viaje del agua desde Visma.

La asociación vecinal cree que ahora es el turno del nuevo Ejecutivo del PSOE. Se muestra, una vez más, muy crítica con el diseño propuesto por Marea Atlántica, un proyecto que considera "totalmente errónea" y "muy grave" por mantener el uso residencial de la parcela de Adoratrices en "beneficio" de Dricar y por ubicar los edificios previstos en la zona "de espaldas" al barrio, con un diseño "cerrado", rodeando la zona verde y dejándola "aislada".

De esta manera, las demandas que plantearán al Gobierno municipal transitarán por dos caminos. Por un lado, hacer que la parcela de Adoratrices tenga uso dotacional, para equipamientos como "un aparcamiento en altura, un centro de salud, una escuela infantil...". Y por otro, trasladar los derechos de edificación a otras zonas de la ciudad en transformación.

La presidenta del colectivo, María Gutiérrez, insiste en la necesidad que tiene el barrio, el de mayor densidad de población de la ciudad, de un lugar de esparcimiento y reunión para los vecinos. Recuerda que esos terrenos son la única zona sin construir de todo el Agra do Orzán e insta al nuevo Gobierno socialista de Inés Rey a parar la propuesta y diseñar una nueva.