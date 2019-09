El 091 investiga la desaparición de 10.000 euros en un banco en obras

La Policía Nacional investiga la desaparición de 10.000 euros de una sucursal en obras, ubicada en Juan Flórez. Había una veintena de personas en el interior del establecimiento, entre obreros y empleados, cuando se detectó la sustracción y se denunció, por lo que los agentes buscaron entre ellos el dinero supuestamente robado, incluso con guías caninos. No lo encontraron, por lo que la investigación seguirá su curso.

El teléfono del 091 recibió el primer aviso en torno a las cinco de la tarde desde una de las oficinas de CaixaBank en Juan Flórez. Montaron un operativo con varias patrullas para tratar de localizar la cantidad sustraída, algo mayor de diez mil euros, según fuentes policiales, que estaban en un espacio cerrado con llave. Durante dos horas, los agentes trasladados registraron la sucursal, ubicada en el número 33, y a la veintena de personas que se encontraba en el lugar cuando se denunciaron los hechos.

Pasado este tiempo y sin resultados, se cerró la intervención en el local, por lo que es la Policía Judicial la que se hace cargo ahora de la investigación. Según las mismas fuentes, tendrán que declarar empleados, obreros y posibles testigos, además de analizar otras pruebas como las cámaras de la oficina, una sucursal que todavía no ha abierto sus puertas. Al lugar se desplazaron, no solo policías sino los perros especializados en rastreos pertenecientes al cuerpo nacional de seguridad. En los últimos años, varias sucursales de Juan Flórez han sufrido robos pero no una sustracción de esta naturaleza. Uno de los últimos fue un atraco el pasado diciembre. Un hombre entró armado en Targo Bank y salió pocos minutos después con un botín. El golpe fue tan rápido que ni viandantes y comerciantes vecinos se percataron.