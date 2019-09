¿Qué hacer hoy en A Coruña? | Agenda de ocio del 18 de septiembre de 2019

Además de disfrutar del Concurso Picadillo y el campeonato de España de triatlón, hay muchas opciones de ocio hoy en la ciudad:

12.00 horas. La librería Suévia organiza un cuentacuentos, en el que se leerán títulos como Míster Magnolia y ¡Lo compro! Tras la sesión, habrá un taller con materiales reciclados.

18.00 horas. La compañía Avento Produccións representa en el teatro del Andamio su obra familiar ¡Umm! ¡Unha comedia musical para chuparse os dedos!, en la que los problemas a los que se enfrenta la pastelería Dona Remedios.

18.00 horas. El festival de arte inclusivo continúa las proyecciones de su ciclo DiversimaCine en el CGAI con el visionado de los filmes que compiten en su categoría sobre perspectiva de género.

20.00 horas. Rober Bodegas lleva su espectáculo en solitario Fango esta tarde a Afundación.

20.00 horas. Carlos Álvarez interpreta a Rodrigo en Don Carlo esta tarde en el teatro Colón.

20.30 horas. Producciones Micomicón analiza en el teatro Rosalía los conflictos del siglo XX en un nuevo pase de Donde el bosque se espesa, una obra dirigida por Laila Ripoll.

22.00 horas. Los grupos Deleiba y Ambigüo enfrentan su indie rock en la XXI edición del concurso de bandas de CUAC FM, en el que se disputarán un premio en metálico. Tendrá lugar en la sala Mardi Gras.

22.00 horas. La formación The Bichos Band comparte en el BâBâ Bar su repertorio musical, un cóctel de swing, blues, funk y jazz. El precio de la entrada es de siete euros.

22.30 horas. Freedom. The very best of Aretha Franklin, la banda tributo a la cantante, regresa al Garufa Club para repasar y bailar los mejores éxitos de la diva norteamericana.

Y además...

El programa del VIII Encontro das Artes pola Integración afronta en la Fundación María José Jove su segundo día de actividades con una jornada de mesas redondas, que abordarán desde las 11.00 horas cuestiones como el papel del arte en la terapia o en la inclusión social.