Vecinos del Agra piden al Concello que expropie el solar de Adoratrices

La asociación de vecinos del Agra do Orzán propone al Concello que expropie el solar que ocupaba la antigua residencia de las Adoratrices, y que fue excluida del desarrollo urbanístico del parque del Agra para, de este modo, incorporar el terreno a una futura zona verde en el barrio.

"Si el Concello emprende una actuación dotacional o expropiatoria para ampliar el parque al solar, siempre tendrá un coste público menor indemnizar un dotacional privado que un residencial", defienden desde la asociación vecinal.

Los residentes en la zona se quejan de que el barrio tiene una densidad de vivienda "muy elevada", de modo que creen que, de construirse algo en esta parcela, no tendrían que ser más pisos, como está previsto, sino equipamientos públicos, como escuelas, centros de día, centros de salud y aparcamientos, dejando, además zonas verdes y espacios libres.

En caso de que expropiar la parcela, que pertenece al empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, no sea posible, la entidad se posiciona en favor de que el Concello busque una alternativa fuera del barrio para la edificabilidad concedida por sentencia judicial, es decir, que le permitan construir en otro lugar a cambio de dejar libre este espacio.

La asociación vecinal solicita al Gobierno local que "sea sensible" a su vieja reivindicación de abrir un parque en "los últimos terrenos que quedan sin construir" en el barrio. Esta no es solo su opinión sino que la Consellería de Medio Ambiente, en la resolución del informe ambiental estratégico del parque del Agra, insta también a "minimizar la generación de nuevos volúmenes edificados en la calle Observatorio" con el objetivo de que no se obstaculice la contemplación del edificio patrimonial homónimo, y apunta a "la necesidad de conservar" los árboles de mayor interés, en especial los que están plantados en la parcela de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), de modo que el Concello tendrá que modificar el plan general para ello.