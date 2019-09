6 erasmus, 6 nuevas vidas

Irene Moncada, estudiante de Derecho en Italia

"Siempre supe que quería venir a Italia, no paramos de hacer cosas"

Irene Moncada pasará este año en las aulas de derecho de la Università degli Studi di Perugia, en la región de Umbría. Siempre estuvo entre sus opciones principales, debido al ambiente estudiantil y la elevada concentración de alumnado de Erasmus por las que se caracteriza la ciudad. "Es genial, no paramos de hacer cosas, siempre supe que quería venir a Italia". Aunque reconoce que el italiano hace que las clases sean un poco espesas, Irene Moncada confía ir ganando poco a poco soltura con el idioma. "El campus nos ofrece un curso gratuito de italiano, así que iremos mejorando", apunta. Al igual que ella, Perugia ha sido la ciudad escogida para cursar estudios por casi 250 españoles de todas las ramas.

Christian Núñez, ciencias del Deporte en Eslovaquia

"Bratislava es lo mejor para viajar, está en el centro de Europa"

Escogió Bratislava, principalmente, por su situación privilegiada dentro del continente europeo. "Para viajar es lo mejor, está en el centro de Europa, cerca de todo", explica Christian Núñez. Su intención en los cuatro meses que pasará en la ciudad eslovaca es precisamente esta, viajar y conocer entornos y culturas nuevas, por lo que cree que quizás el año entero se haga demasiado largo. "Siempre se tiene un poco de morriña, son cuatro meses de poca exigencia, está bien, luego toca volver a la rutina", afirma. Lo que más le sorprendió, sin duda, fue la vida académica del lugar, con solo una clase a elegir a la semana. "En A Coruña tenía seis asignaturas, aquí de repente me encontré con 13", relata.

Eduardo Milani, estudiante de Biología en República Checa

"Ostrava es la ciudad más común entre los estudiantes de Erasmus"

"Ostrava es la ciudad más común entre los estudiantes de Erasmus", explica este alumno de Biología. Esta ciudad de la República Checa concentra, realmente, un gran número de ellos repartidos entre sus facultades. Es una de las preferidas por los Erasmus españoles. Para Eduardo Milani fue una de sus primeras opciones, ya que quería "conocer un sitio en el que nunca hubiera estado, tenía curiosidad por la República Checa", relata. Llegó a la ciudad hace dos semanas, tiempo que ha dedicado a conocer la zona y al resto de estudiantes a la espera del inicio de las clases. Pese a que el ambiente le gusta, ha decidido prolongar su estancia un único cuatrimestre, tras lo que continuará en la UDC.

Andrea Fasano, estudiante italiano de Economía

"Me enamoré de inmediato de estos paisajes impresionantes"

Este estudiante de Turín decidió vivir su experiencia Erasmus en A Coruña tras ver en internet imágenes de la ciudad. "Me enamoré inmediatamente de estos paisajes impresionantes", comenta. En su opinión, A Coruña es una ciudad llena de monumentos cargados de historia, con especial interés en la Torre de Hércules. Sin embargo, para Andrea Fasano la ciudad tiene una parte oscura, "el deterioro y la suciedad de algunas zonas de la ciudad, no me gusta ver papeles y botellas tirados por el suelo", reconoce. Pese a todo, está contento con su decisión, aunque en un primer momento barajó otras opciones, como Bilbao u Oviedo. "Decidí venir porque la facultad de Económicas de aquí era mejor", resume.

Lena Blaske, estudiante alemana de Derecho

"Galicia tiene ciudades y paisajes que en Alemania no se conocen"

Oriunda de la ciudad de Dresden, en Alemania, Lena Blaske tuvo siempre claro que quería pasar en España su estancia Erasmus. De entre las muchas ciudades que podía haber escogido, se quedó con A Coruña por varias razones, principalmente por su tamaño y su cercanía al mar. "Galicia tiene unos paisajes, ciudades y cultura muy interesantes y que en Alemania casi no se conocen", afirma. Reconoce que echa de menos la presencia de más zonas verdes en la ciudad y de una mayor organización en algunos aspectos, ya que para ella A Coruña "es un poco caótica", pero está contenta con su elección. Lo que más le gusta, sin duda, el estilo de vida. "Aquí no se toma todo tan en serio, la gente está más relajada".

Giulia Buzzanca, estudiante italiana de Filología

"Al llegar, me di cuenta de cuánto había infravalorado A Coruña"

Esta estudiante de Filología hispánica e inglesa admite que, cuando tomó la decisión de irse de Erasmus, A Coruña no era su primera opción. Aunque su intención era elegir alguna ciudad española, sus prioridades iniciales estaban al sur del Estado. Fue la universidad de su ciudad natal, Sicilia, la que le asignó la UDC para su estancia. "Cuando llegué aquí, me di cuenta de cuánto había infravalorado A Coruña", reconoce. A punto de cumplirse un mes desde su llegada, esta estudiante tiene claro qué es para ella lo mejor de la ciudad. "La amabilidad de los ciudadanos y el hecho de que todo es fácilmente abarcable a pie". Sin embargo, reconoce que es el clima lo que no acaba de convencerla por ahora.