Diálogo como herramienta política

El 28 de mayo las coruñesas y coruñeses dejaron claro que optaban por suspender al gobierno saliente, optando por una mayoría de centro-izquierda liderada por el PSdeG-PSOE, que agrupa a diecisiete concejalas y concejales de un total de veintisiete. Los socialistas abrimos así una nueva etapa en María Pita, haciendo del diálogo una herramienta política de primera magnitud. En primer término llegamos a acuerdos programáticos con las fuerzas progresistas (BNG y Marea) para posibilitar la investidura de Inés Rey como alcaldesa. En segundo lugar acordamos con todos los grupos municipales (Ciudadanos, Partido Popular, Marea y BNG) la organización del Ayuntamiento, sin exclusiones, con generosidad y respeto. En los acuerdos que hemos firmado siempre hemos primado el interés de A Coruña por encima de cualquier interés partidario. ¿Por qué llegamos a acuerdos con otras fuerzas políticas? La política debe basarse en un diálogo permanente y en la búsqueda de acuerdos, más aún si no existe una mayoría absoluta como sucede en A Coruña. Llegamos a acuerdos con BNG y Marea, pero estamos abiertos a llegar a acuerdos con Ciudadanos y Partido Popular pensando en el interés general de nuestra ciudad. ¿Para qué llegamos a acuerdos? Para mejorar la calidad de vida de las familias, de los autónomos, de los estudiantes, de los trabajadores y trabajadoras. Sirva como ejemplo, la decisión que hemos tomado de impulsar la gratuidad de las escuelas infantiles municipales a partir del curso 2020-2021. Y como lo que abunda no daña, aprovecho estas lineas para darle la bienvenida al señor. Núñez Feijóo, que esta semana se ha sumado a nuestro acuerdo y va a hacer posible también la gratuidad en las escuelas infantiles dependientes de la Xunta. Los acuerdos programáticos que hemos firmado con fuerzas de centro-izquierda como BNG o Marea deben facilitar la negociación de los presupuestos municipales para el año 2020, y son una buena base para que podamos pasar de los deseos compartidos a hechos realizables, de los cuales se beneficiarán la inmensa mayoría de las coruñesas y coruñeses. Los cimientos se han puesto, con generosidad compartida y pensando en ser útiles, porque los ciudadanos esperan de nosotros más entendimiento y menos ruido, más acuerdos y menos bronca. La política tiene que ser útil y no un circo permanente.

Tres pilares.Nuestra alcaldesa, Inés Rey, lidera un proyecto político para los próximos cuatro años asentado en tres pilares: 1) la recuperación del liderazgo económico de A Coruña, apostando por la innovación y la inversión pública; 2) el impulso a las políticas de bienestar social pensando en las familias y haciendo de las políticas de igualdad una bandera destacable; 3) el sello verde de las políticas ambientales, con la mejora de la movilidad como elemento nuclear del cambio que nuestra ciudad pide a gritos.

Sobre la base de estos tres pilares hablaremos con las restantes fuerzas políticas para que en nuestros barrios puedan ver la luz numerosos proyectos que llevan años esperando. Espero y deseo que todas las fuerzas políticas tengan buena disposición para llegar a acuerdos, por nuestra parte la mano está tendida permanentemente para buscar lo mejor para A Coruña.