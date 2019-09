"La docencia en inglés es lo que más atrae a los Erasmus para venir a A Coruña"

Pilar García de la Torre es vicerrectora de Internacionalización y Cooperación desde el año 2016. Es profesora titular de Psicología y su especialidad es la psicología clínica.

Este curso, la Universidade da Coruña ha recibido 800 estudiantes extranjeros entre Erasmus y alumnos que cursarán aquí todo el título. ¿Están conformes con la cifra?

Cuando se dieron esas cifras, el período de matrícula estaba abierto todavía, por lo que han aumentado considerablemente. Todavía va a aumentar porque sigue abierta la matrícula de doctorado. Tenemos 410 Erasmus solo en este cuatrimestre y 560 alumnos extranjeros, con perspectivas de que aumenten. En el segundo cuatrimestre entrarán más Erasmus todavía, nos vamos a acercar bastante a las cifras que recomienda la Unión Europea.

¿Qué dicen estas cifras si las comparamos con las de las otras universidades gallegas?

Con respecto a Vigo, andamos en un rango muy similar. Ellos tienen algo más de Erasmus y menos de estudiantes regulares, pero al sumar ambas cifras nos da algo más de 1.100. Vigo y A Coruña somos muy similares en muchos aspectos, los años de la Universidad, la oferta académica. En Santiago es otra cosa, tiene más de 500 años. Internacionalmente ya se conoce, nosotros tenemos que hacer una promoción activa para ponernos en el mapa.

¿Hay alguna estrategia común entre las tres universidades para fomentar Galicia como destino Erasmus?

Acudimos conjuntamente todos los años a dos ferias de promoción internacional como sistema universitario gallego. Una en Estados Unidos, y otra en Europa, y la Xunta nos apoyaba, nos financiaba una pequeña parte. Este año le presentamos un programa un poco más ambicioso a la Xunta y no nos respondió, así que este año solo la UDC ha ido, las otras dos no han ido al no tener esta financiación. La verdad es que los tres vicerrectores trabajamos muy bien juntos, tenemos reuniones periódicamente y sobre todo intentamos promocionar Galicia. Cada uno tiene sus puntos fuertes pero trabajamos en conjunto.

¿Qué atrae a los estudiantes que escogen A Coruña como destino?

Yo creo que lo más importante es la docencia en inglés. Hace siete u ocho años que empezamos docencia en inglés y actualmente tenemos siete grados en los que el alumno puede escoger el itinerario bilingüe y otro que es obligatoriamente bilingüe, además de oferta de créditos en otras facultades. Es lo que más atrae a los Erasmus para venir a A Coruña, la lengua moderna e internacional realmente es el inglés. Hemos modernizado mucho la oferta de grados y master, moda, videojuegos, informática... llama mucho la atención. Después, por supuesto, la ciudad, que es ideal para un estudiante.

Entre los estudiantes coruñeses que se van fuera de Erasmus, ¿hay algún destino predilecto?

Era Italia hasta el año pasado, pero este año ganan los países del Este. Polonia, República Checa y Rumanía. Italia ha bajado porque es caro vivir allí y hay poca docencia en inglés, en cambio en estos países del este es al revés: el costo de la vida es bastante bajo y tienen docencia en inglés suficiente para cubrir todos los créditos que necesitan.

Con respecto a la modalidad Erasmus Prácticas, ¿crece el alumnado que se decanta por esta opción?

Las cifras son todavía muy pequeñas, no sé si este año llegaremos a los 50. Hay varios problemas, por ejemplo, que el Erasmus Prácticas es para el último año, cuando los alumnos ya han terminado. Muchos se ponen a opositar, o a buscar trabajo, su vida académica ha finalizado y el Erasmus prácticas lo ven como una continuación. No era tan conocido, estamos intentando difundirlo. Realmente mejora muchísimo la empleabilidad, es raro que después de una práctica Erasmus, no encuentre empleo en un año. Las cifras son pequeñas, pero la experiencia hasta ahora es así.