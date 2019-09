Nas últimas eleccións municipais, como nas últimas xerais, a cidadanía falou claro. Deulle unha maioría ás forzas con programas progresistas, pero non lle outorgou a ninguén os votos suficientes para gobernar en solitario. Os resultados obrigan a negociar e ter altura de miras, porque o importante é impulsar políticas públicas que beneficien á maioría das persoas. Na Coruña, na Marea Atlantica, quixemos escoitar, con madurez e na procura de resultados e compromisos reais.

Por iso, chegamos a un pacto co PSOE para os primeiros meses de mandato, un pacto á coruñesa que amosa que o entendemento é posible, e que esta mesma semana avanzou poñéndolle data aos compromisos. Grazas a iso, este xoves 3 de outubro, o Pleno rematará con 30 anos de localismo mal entendido e dará inicio aos trámites para crear a Área Metropolitana da Coruña. É o resultado de tres anos de traballo, nos que se implicou a fondo o anterior alcalde, Xulio Ferreiro, e dunha rectificación do PSOE. Benvida sexa, porque permitirá unificar e mellorar os servizos de 400.000 veciños e veciñas que viven na área metropolitana máis dinámica de Galicia. Neste mesmo pleno aprobarase a Ordenanza de Igualdade, que pon unha ollada feminista en todo o traballo municipal.

En outubro comezarán os cambios no regulamento das escolas infantís municipais, que permitirán que o ensino de 0 a 3 anos sexa de balde na Coruña a partir do curso 2020-2021. Desde o primeiro fillo, para converter esta primeira etapa de ensino nun dereito universal sen asistencialismo.

E xa en novembro, no Consello de Administración de Emalcsa, comezarán os trámites para ampliar o cometido da empresa municipal de augas e convertela nun operador enerxético 100% público, que fomente a electricidade de fontes renovables, que ofreza un prezo xusto e dea alternativa ás grandes empresas. É un paso moi necesario, porque a factura da luz duplicouse na última década, e porque o cambio climático obríganos, xa, a tomar medidas para cambiar o modelo antes de danar sen remedio o planeta.

Do mesmo modo, queda comprometida unha baixada das tarifas do bus para maiores de 65 anos e menores de 25 na primeira metade de 2020, acordo que segue vixente a pesar dalgunhas declaracións desafortunadas. No acordo inclúese, ademais, os Bosques da Coruña, a defensa dos terreos da Solana fronte á especulación, a ampliación do carril bici...

No mandato anterior, como goberno en minoría, experimentamos un constante bloqueo por intereses partidistas, que lastrou o traballo do Concello. Foi un erro que pagou toda a cidade. Un erro que nós non repetiremos. Queda demostrado con este pacto á coruñesa, un pacto que non é unha foto fixa, senón un xeito de entender a política como colaboración e que, con confianza e compromiso, pode manterse, minguar ou medrar con novas metas.