Salvamento atendió a 760 personas en las playas en verano, 154 más que en 2018

El servicio de salvamento y socorrismo atendió este verano a un total de 760 personas en las playas coruñesas, 154 más que en el periodo estival de 2018, informa el Ayuntamiento. Los arenales de Orzán y Riazor registraron más de la mitad de las asistencias, un 54%, en concreto, 220 en el primero y 191 en el segundo.

San Amaro fue la tercera playa con más incidencias este verano, al sumar 158, y la de Oza la cuarta, con 139. En As Lapas, se atendió a 52 personas durante toda la temporada. En cuanto al origen de las intervenciones, un 30% se debieron a abrasiones no solares o heridas superficiales, 229. Se registró un aumento de las provocadas por picaduras de escarapote, que se convirtieron en la segunda razón de asistencia, con 161 afectados, más del triple que en 2018, cuando sufrieron la picadura de este animal 41 usuarios, que en 2017 afectó a 81 bañistas. El número de personas con cortes bajó a 97 frente a los 206 del año pasado. No hubo casos de abrasiones solares.