Un acusado de intentar matar a su expareja asegura que solo recuerda haberle dado "con una navaja"

Un hombre, de nacionalidad rumana, acusado de intentar matar a su expareja en Santiago en 2017, ha asegurado que solo recuerda haberle dado "con una navaja", mientras que ha negado que la maltratase como sostienen el Ministerio Público y la acusación particular.

El juicio, fijado para este lunes y martes en la Audiencia de A Coruña, se celebra por unos hechos que se remontan a hace dos años cuando el hombre, presuntamente, apuñaló más de una docena de veces a su expareja ante su negativa a volver a retomar su relación.

Fiscalía, que sostiene que la maltrataba habitualmente, pide para él 20 años y 11 meses de prisión.

Según el escrito de acusación fiscal, el acusado y la víctima mantuvieron una relación entre los años 2015 y 2017, que estuvo marcada por los malos tratos y las amenazas a la mujer.

En concreto, se recogen episodios concretos como el ocurrido durante las fiestas de Marín, en las que el procesado golpeó a su entonces pareja porque "no había conseguido suficiente dinero" en su puesto de venta ambulante, y le pidió que "ejerciera la prostitución". Asimismo, informa también de amenazas en las fiestas de Lalín.



Agresión

Tras la ruptura, en julio de 2017, el acusado amenazó a la mujer para que retomase la relación. Así, el día 24 de julio, mientras la víctima se encontraba durmiendo en el interior de un vehículo en la zona de San Clemente, próxima a la zona vieja de Santiago de Compostela, el hombre abrió la puerta del coche y le pidió que volviese con él, a lo que ella respondió que no.

Según la Fiscalía, entonces, el procesado sacó de su bolsillo una navaja con la que apuñaló múltiples veces y con "gran violencia" a su expareja en la cara, tórax y abdomen, dejándola "inerme" y "sin posibilidad de defenderse".

Las heridas causadas fueron de "elevado riesgo vital", dice Fiscalía, y causaron en la víctima, además de un periodo largo de recuperación e intervenciones, secuelas físicas y estéticas.



El acusado niega malos tratos

"No me acuerdo cómo pasó, sé que le dí con una navaja", ha expuesto ante el tribunal el acusado. No obstante, ha negado haber maltratado a la mujer o haberla insultado. Sobre el día de los hechos, ha asegurado que empezó a hablar con la víctima y que ella "le empezó a decir de todo".

Frente a las tesis de Fiscalía y acusación particular, para quien hubo un "ensañamiento brutal" y que pide la misma pena que el Ministerio Público y una indemnización de 150.000 euros, la defensa rechaza que se den las circunstancias para los hechos se puedan considerar un asesinato en grado de tentativa.