Los contactos por las cuentas de 2020 empezarán esta semana

Antes de que acabe septiembre. Ese fue el plazo inicial anunciado por la alcaldesa, Inés Rey, para comenzar a negociar el presupuesto de 2020 con los grupos de la Corporación. Con estos tiempos, las cuentas podrían aprobarse "en tiempo y forma" el próximo 1 de enero, confiaba Rey hace un mes. Septiembre acabó ayer sin que hubiera encuentros por el presupuesto entre el Gobierno local y las demás fuerzas políticas. El edil de Facenda, José Manuel Lage, anunció en el pleno extraordinario que los contactos comenzarán esta semana, ya en octubre.

Ciudadanos, BNG y PP no pasaron por alto el cambio de mes en la sesión de ayer para apretar al Ejecutivo. "Aún no tenemos ningún borrador y esperemos que las elecciones generales no afecten a las conversaciones", comentó Mónica Martínez, portavoz de Cs. El nacionalista Francisco Jorquera instó a "iniciar ya" las conversaciones, entre otras cosas para evitar cambios en un presupuesto que está prorrogado. Rosa Gallego, concejal del PP, criticó que su grupo no haya recibido "ni un solo papel" del futuro proyecto presupuestario. Iago Martínez, edil de Marea, avanzó que su grupo está "en disposición de facilitar un acuerdo presupuestario amplio y netamente progresista".