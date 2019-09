Unas cuentas que no dan y falta de actividad propia

Las cuentas de Expocoruña no cuadran, a pesar de que, a finales de 2016, a instancias del entonces concejal de Emprego e Economía Social, Alberto Lema (Marea Atlántica), la institución realizó un plan de viabilidad, en el que optaba por reducir gastos, por negociar los alquileres a la baja para conseguir clientes y por aumentar la visibilidad del recinto para que los promotores quisiesen celebrar sus ferias y actividades en la ciudad. Las medidas establecidas en este documento, sin embargo, no dieron sus frutos todavía, tal y como se puede comprobar en las cuentas del ejercicio 2018. Durante el pasado año, los ingresos por la actividad propia, así como por otros gastos de explotación, disminuyeron, sobre todo, debido a que la organización había presupuestado la celebración de unas citas que, después, no se realizaron, como la de Choqueiriños, una fiesta con música infantil en directo, desfile de disfraces, filloas y orejas, organizada por Vegalsa-Eroski. En las cuentas del año pasado, consta que Expocoruña esperaba ingresar 105.000 euros en concepto de promociones, patrocinadores y colaboradores, sin embargo, cerró el curso con la aportación de 72.926 euros, y se quedó sin ingresar casi un tercio de la cantidad que había previsto, 32.074 euros, por este concepto. En ninguno de los apartados de ingresos de la liquidación consiguió Expocoruña ponerse por delante de lo presupuestado. Entre las medidas que el recinto planeaba explotar para poder hacer frente a su grave situación económica, ya que no consigue generar ganancias, estaba la de hacer actividades propias que necesitasen "poca financiación" y que, aunque generasen poca rentabilidad, le diesen visibilidad al recinto. Expocoruña lleva sin gerente medio año tras la jubilación de Santiago García-Poveda.