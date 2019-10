Detenido un hombre por violencia doméstica contra otro varón

Un hombre de 33 años fue detenido por una presunta agresión a su pareja sentimental ocurrida el domingo en la calle San Isidoro. Un varón de 42 años explicó a agentes de la Policía Local que su pareja, con la que convivía, le había pegado y que no era la primera vez que lo hacía. El hombre, con un pequeño corte en el labio superior y arañazos arañazos en el antebrazo derecho, quiso denunciar los hechos, pidió protección y fue trasladado a la Casa del Mar, donde fue atendido por sus lesiones.

El otro varón reconoció que habían discutido y que se habían pegado mutuamente pero que no deseaba presentar denuncia. Los agentes no detectaron ninguna lesión. Un testigo de los hechos explicó a los agentes que observó cómo el detenido agredió al otro individuo propinándole puñetazos. También escuchó gritar "no me quites el móvil", con el fin de evitar que pidiese auxilio policial.