La doble escala triunfa en Galicia

Septiembre, una de las temporadas altas en el tráfico de cruceros, permitió apreciar durante los últimos días un fenómeno que se está consolidando durante los últimos años: la escala de un mismo buque en los puertos de A Coruña y Vigo a lo largo de su viaje. Navíos como el Costa Mediterránea y el Ventura recalaron durante el pasado fin de semana por ambas dársenas para permitir que sus pasajeros conocieran las respectivas ciudades, así como la oferta turística y cultural que existe en sus proximidades.

Según las consignatarias de este tipo de buques, la razón de estas escalas dobles en Galicia es conseguir una mayor diversificación en sus rutas, así como en las ofertas de excursiones que se realizan a los pasajeros, ya que esta es una de las principales fuentes de ingresos de las navieras junto con los gastos a bordo.

La posibilidad de efectuar visitas a lugares como la Torre de Hércules, Santiago de Compostela o Betanzos desde el muelle coruñés es uno de los atractivos que tiene la escala en esta ciudad, mientras que desde Vigo se pone el objetivo en Baiona, A Toxa y otros lugares de interés de las Rías Baixas, aunque el fuerte tirón de la capital gallega lo convierte en una visita obligada para todos los cruceristas que llegan a los puertos de la comunidad.

Durante este año han sido ya trece los barcos que hicieron escala tanto en A Coruña como en Vigo, como hizo el Costa Mediterránea el 2 de abril, mes en el que también efectuaron escala doble en Galicia los buques Midnatsol, Sapphire Princess y Clio los días 16, 18 y 22. En mayo fueron el Corinthian el día 12 y el Sea Cloud el 22 los que lo hicieron, mientras que el Sea Dream I pasó por ambas ciudades el 29 de junio y el 13 de julio.

En septiembre el Saga Sapphire recaló en Vigo el día 21 y a la jornada siguiente lo hizo en A Coruña. Para este mes está previsto que el Seabourn Ovation lo haga el día 10 y el Hanseatic Inspiration el 20. Ya en noviembre, el Explorer of the Seas hará escala doble el día 2 y el Balmoral el 5.

La tendencia seguirá el próximo año, ya que están programadas por el momento once escalas de buques para las dos ciudades, algunos de ellos entre los más destacados en el sector de los cruceros, como el Anthem of the Seas y el Celebrity Silhouette.

Récord

A pesar del atractivo de la escala doble, las diferencias en este tráfico entre A Coruña y Vigo son notables, ya que la primera prevé alcanzar este año las 120 y los 190.000 turistas, lo que supondrá batir el récord de 184.000 alcanzado en 2017. En el puerto vigués la previsión se reduce a la mitad, ya que debe hacer frente a la fuerte competencia que le plantea Leixoes desde Portugal. Esto se traduce en una pérdida de tráfico, de forma que de los 43 buques que atracaron en los siete primeros meses de 2018 se pasó a los 32 de este año, lo que supuso una bajada del 25,58%.

La pujanza de A Coruña le lleva además a ser el puerto con mayor volumen de escalas en toda la cornisa cantábrica, donde las cifras de Bilbao, Gijón y Santander están a una considerable distancia y no amenazan su primacía en esta especialidad.