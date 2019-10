La socialista Pilar Valiño, concejala en siete mandatos, fallece a los noventa años

Pilar Valiño Pérez, concejala del PSOE en el Ayuntamiento coruñés entre 1979 y 2007, falleció ayer a los 90 años. Su prestigio en el mundo sindical, en el que se inició en su juventud y de forma clandestina durante el franquismo, la convirtió en uno de los referentes de la UGT en la ciudad, lo que la llevó a formar parte de las listas municipales del PSOE desde las primeras elecciones locales y a lo largo de todo el mandato de Francisco Vázquez.

Nacida en Oza dos Ríos, comenzó a trabajar muy joven en la factoría coruñesa Pesquerías Españolas del Bacalao (Pebsa), cuya plantilla estaba formada en su mayoría por mujeres a las que trató de organizar para la defensa de sus derechos laborales. Tras haber formado parte de la primera Corporación municipal democrática, Vázquez la mantuvo en su equipo de gobierno durante sus 23 años de permanencia en el Concello, del que finalmente salió al final del mandato que el entonces alcalde no llegó a completar al ser nombrado embajador en el Vaticano.

Mercados, Comercio y Servicios Sociales fueron las concejalías que dirigió durante su labor municipal. En 2008, ya fuera del Ayuntamiento, el Gobierno le concedió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. El día que se conoció que no repetiría en la lista socialista para el Concello declaró a LA OPINIÓN que había querido hacerlo cuatro años atrás y Vázquez le solicitó que continuara. "Siento la satisfacción de haber llegado hasta aquí y haber cumplido lo mejor que he podido en el Ayuntamiento", manifestaba sobre su actividad política y recordaba que la inició "cuando nadie quería ser concejal, porque todavía estábamos con cambios, no se estaba muy seguro de que la democracia siguiese adelante". También destacaba que en la primera Corporación había un gran número de grupos políticos, por lo que "ahí sí que había debates fuertes para aprobar los presupuestos".

El secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero y su vicesecretario, Pablo Arangüena; el exalcalde Javier Losada; la alcaldesa, Inés Rey; el Concello de A Coruña; la portavoz del PP, Beatriz Mato, y el del BNG, Francisco Jorquera; el concejal de Marea Atlántica Alberto Lema y su propio partido expresaron ayer sus condolencias a través de sus redes sociales.