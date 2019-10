"Hay que pensar en usos de la Ciudad Vieja para que todos vayamos allí"

La delegación coruñesa del Colegio de Arquitectos de Galicia acogió ayer una mesa redonda sobre la integración de la actividad económica y del tejido comercial, empresarial y deportivo en los centros históricos. Roberto Costas, presidente de la delegación y moderador de esa charla, considera que las soluciones para barrios como la Ciudad Vieja coruñesa deben ser globales.

¿Qué se puede hacer para potenciar las actividades económicas en los cascos históricos?

Los cascos históricos sufren dinámicas diversas pero también tienen puntos en común, como el desplazamiento de sus habitantes y el envejecimiento de la población, el abandono de los edificios, las rentas antiguas que también provocan ese abandono y la pérdida de usos comerciales y hosteleros. En el caso de A Coruña, si su origen fue la Ciudad Vieja, el centro urbano y económico se fue desplazando y ahora está cuando menos en la calle Real. Partimos de una visión que entendía que solo rehabilitando edificios se redinamizaba un barrio y ahora cambiamos de visión porque tomando ejemplos de otros sitios esto va a ir a mejor adoptando soluciones globales. A lo mejor hay que pensar en usos a escala de barrio, pero también que los haya a escala de ciudad para que todos vayamos allí, como un equipamiento general. También puede pensarse en romper la barrera existente entre la Ciudad Vieja y el paseo marítimo para que se generen flujos de personas.

¿Pero no puede haber limitaciones por la protección patrimonial del barrio?

Dentro de esos límites aún se pueden hacer cosas. Cuando hablo de un equipamiento general, hablo de recuperar lo que hay allí dándole valor. No muy lejos de allí están las naves del Metrosidero en las que se está planteando un equipamiento y hay más sitios allí para crearlos, tanto en edificios como en espacios públicos.

Vecinos y comerciantes siempre se quejan de que la falta de servicios hace poco atractivo vivir en la Ciudad Vieja. ¿Es posible revertir esta situación?

Es costoso dar servicios como el gas e internet, pero es factible y la protección del casco histórico permite proporcionarlos. Y habrá que dar servicio de transporte y que se pueda aparcar cerca de las viviendas. Pero ya hay colegios y guarderías y sería posible instalar centros de mayores. Todo esto es posible, pero se trata de aportar usos y ver qué tipo de ellos se puede implantar. En otras ciudades actuaciones públicas revitalizaron áreas, por lo que a lo mejor por esa línea puede ir la solución. Lo que se está planteando es de crear un plan tipo de dinamización para todos los cascos históricos incluidos en el programa Rexurbe de la Xunta, de lo que no van a salir recetas aplicables a todos los casos, aunque sí puntos en los que poner atención o estrategias generales de lo que se puede hacer porque el margen de mejoría es mucho. En ciudades como Vitoria funcionó la aplicación de un plan integral y aquí tiene que funcionar también porque hay un potencial enorme en nuestra Ciudad Vieja.

¿Cree que A Coruña perdió conciencia de la importancia del casco histórico?

La Ciudad Vieja la tenemos un poco olvidada, mientras que el casco histórico de Santiago está presente continuamente en la vida de la ciudad. La gente ha ido trasladando desde allí su vivienda a zonas más céntricas y accesibles, así como con más servicios, por lo que su abandono no es tanto la causa de ese olvido como el hecho de que esa parte de la ciudad no daba lo que la gente requiere. Ahora se están volviendo a recuperar algunos edificios en zonas privilegiadas porque se ve un atractivo, pero son iniciativas particulares que no bastan, porque hay que dar nuevos usos y servicios a la gente que vive allí.

¿A su juicio ha sido positiva la peatonalización del barrio?

Sí, claro. Los vecinos que tenían el coche al lado de casa ven inconvenientes, pero espacialmente la Ciudad Vieja ha ganado sin duda porque el espacio está protegido. Recordamos que no hace mucho aquello estaba lleno de coches aparcados y ahora se pretenden eliminar las aceras para hacer una plataforma única, por lo que es un primer paso adecuado. Y, además, en todos los cascos históricos la movilidad es peatonal porque es lo que les da calidad.