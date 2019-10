El impulso al área metropolitana, aprobado sin votos en contra y con la abstención del PP

Tres años después de la aprobación de la Declaración de María Pita, en la que seis alcaldes y una alcaldesa decidían poner los cimientos para echar a andar el área metropolitana, volvió el tema a someterse a la votación de la Corporación municipal, ahora ya con otras caras en los escaños y con un reparto de fuerzas similar, pero no igual al de entonces. La propuesta fue aprobada sin votos en contra y con la abstención del PP, de modo que PSOE, Marea, BNG y Ciudadanos se posicionaron a favor.

Esto implica que la Comisión Especial de Área Metropolitana tendrá que redactar una propuesta de anteproyecto de ley para su traslado a la Xunta y al Parlamento dentro del primer semestre del año que viene, que sienten las bases del desarrollo de este nuevo ente.

El debate sobre este punto comenzó ayer con la intervención del concejal de Marea Atlántica Iago Martínez, que recordó que había sido su partido el que en 2016 había rescatado la idea de constituir el área metropolitana, pero que no había sido hasta ahora, con el PSOE en el sillón de la Alcaldía y Marea en los escaños de la oposición, cuando se había reactivado el proceso, a pesar de todos los intentos realizados en el mandato anterior, por las negativas cosechadas en la bancada socialista.

"¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que pasaron tres años y no hemos avanzado nada?", se preguntó ayer Martínez, sin que fuese una cuestión retórica. Y apuntó a las "miserias" partidistas y a los "intereses de parte" como culpables de que no fructificase antes este impulso al área. Y reivindicó, en su intervención que Marea Atlántica votaría lo mismo que en el mandato anterior para "poner por delante los intereses" de la ciudad y no los de su partido.

En el debate, la portavoz del PP, Beatriz Mato, tildó de "un chiringuito más" un ente supramunicipal que considera que está obsoleto y abocado al fracaso, ya que el área de Vigo, que se llegó a constituir, está suspendida y judicializada. "Hace tres años estábamos en una circunstancia similar y no salió adelante por el partido socialista. ¿Qué cambió? No cambió nada, solo el PSOE, que no se ruboriza en cambiar de opinión. Será que el PSOE piensa que es hora de tener un chiringuito más, o que está ahora al mando de la Marea", dijo ayer Mato, que incidió en la idea de que el portavoz del PSOE, José Manuel Lage, aspira a "dirigir la Marea".

El portavoz socialista, sin embargo, aseguró que, con "coordinarse" con la formación para "poder poner los pilares del área metropolitana para pasar del abstracto a lo concreto, consorciando servicios", tenía suficiente. En respuesta a Mato, Lage afirmó que el área no será ningún "chiringuito", aunque también admitió que sería un error que el ente se convirtiese en una "Diputación bis", de modo que juzga imprescindible aclarar quién cede competencias a este organismo y para qué.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, puso ayer el foco en que, pese a las declaraciones de la portavoz del PP, el área metropolitana era "ya una realidad", aunque no tuviese una ley que la sustentase. "Nunca defendimos que A Coruña sea una ciudad-Estado", explicó Jorquera, refiriéndose a que el Concello no puede sobrevivir sin relacionarse con los municipios que lo rodean. En su intervención abogó por "dotar de una herramienta" a la realidad que ya existe en la ciudad y en los concellos cercanos, que comparten servicios, necesidades y población.

La portavoz de Ciudadanos, Mónica Martínez, también se posicionó a favor de dotar al área de un marco legal que le permita consorciar servicios y pidió que se dejen a un lado "los egos" para lograr este fin común.