Xulio Ferreiro regresa al pleno para seguir el debate: "No es un día de reproche, es un día para celebrar"

En directo, pero ya desde el palco del público y no como presidente de la Corporación, vio ayer el exalcalde de A Coruña Xulio Ferreiro el debate sobre el impulso del área metropolitana. "No es un día de reproche, es un día de celebrar", concluyó Ferreiro, una vez que se había aprobado sin votos en contra este punto. Confesó que sigue sin entender por qué no había salido adelante este proyecto durante su mandato, por la oposición de PP y PSOE, después de haberle dedicado tanto esfuerzo, como cree que tampoco lo comprenden muchos coruñeses. "Hay dos formas de utilizar los votos que se tienen en el pleno, la de decir que no a todo lo que propone el Gobierno, que fue lo que vivimos nosotros, o la de usarlos para empujar al Gobierno para hacer cosas, que es lo que está haciendo ahora Marea Atlántica, prestando servicio a los ciudadanos", definió Ferreiro, que reivindicó que, en esta sesión plenaria, se aprobarían hasta cuatro asuntos gestados durante el anterior mandato. Preguntado por este diario si piensa en presentarse a las elecciones autonómicas, Ferreiro aseguró que es aún muy joven y que no descarta nada en el futuro. "En estos momentos, no, pero Galicia necesita otro Gobierno autonómico y, sobre todo, A Coruña necesita un Gobierno que crea en ella", sentenció.