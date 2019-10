Veto vecinal a las apuestas

Hacer un clic o entrar en un establecimiento es suficiente para hacer una apuesta. Y no importa la edad. En contra de estas acciones está la recién nacida plataforma 'Fóra as casas de apostas dos nosos barrios', que se manifiesta mañana en la plaza de Portugal para exigir el cierre de estos locales. A una de las impulsoras de la iniciativa, Antía García, le preocupa que las casas de juego de azar se concentren "cerca de institutos para atraer a los jóvenes"

Los miembros de la plataforma Fóra as casas de apostas dos nosos barrios convocan mañana una concentración, a las 17.00 en la plaza de Portugal, antes de que arranque el partido del Deportivo en Riazor, para exigir la ilegalización de las casas de apuestas. "No queremos una legislación reformista sino que la desaparición total de estos establecimientos que ofrecen un mal llamado ocio", expone una de las impulsoras de la iniciativa, Antía García. La de hoy será su primera reivindicación en las calles de la ciudad.

La plataforma nació el pasado mes de mayo, cuando sus miembros repararon en las "grandes movilizaciones que se estaban llevando a cabo en ciudades como Madrid". La idea es que cuanta más gente se una a la causa, mejor. "Es un asamblea abierta, sin logos, en la que hay espacio para entidades vecinales, clubes deportivos, organizaciones juveniles y estudiantes", expone.

Antía García entiende que hay "sitio para todos" porque es una problemática "que afecta a toda la sociedad". "El problema es colectivo. Existe la falsa consigna de que es una forma de conseguir dinero fácil", analiza la integrante de la plataforma.

La manifestación se celebra mañana „también en Santiago y Boiro„ con la intención de sumar a cualquier ciudadano que esté comprometido con la causa. Pero no será la única movilización de Fóra as casas de apostas. "Esta es la primera piedra, pero queremos seguir con más acciones. Y no solo en la calle. Queremos llegar a los institutos e incluso crear espacios de ocio para los jóvenes, porque a veces el problema también es que no hay lugares específicos para ellos", cuenta García, a la que le preocupa que este colectivo se sienta atraído por las casas de apuestas. "Muchos de estos establecimientos están situados en puntos estratégicos. Por ejemplo, cerca de institutos", señala.

Aunque los menores tienen la entrada prohibida a las casas de apuestas, estos se las arreglan "sin problema" para acceder a la máquina. "Sí que existen medidas pero no hay una regulación real. No estamos de acuerdo con esta parte reformista porque siguen entrando los menores y también las personas que tienen problemas con el juego", detalla.

La preocupante situación ha llevado a la plataforma no solo a posicionarse en contra de las casas de apuestas sino a exigir su cierre inmediato. "No queremos que estén en nuestros barrios", asegura Antía García, a la que le parece "positivo" que la pleno haya aprobado en pleno la eliminación de publicidad de juegos de azar en instalaciones municipales. "Es un primer paso, aunque lo que queremos es que desaparezcan", recalca.

La plataforma coruñesa denuncia que la "proliferación" de las casas de apuestas ha sido "excesiva", y que el problema se agrava al permitir "a cualquier usuario participar en juegos de azar por internet". "Ya no es necesario ir a un sitio físico, desde casa también se puede apostar", lamenta García, que critica también que "personajes públicos y con influencia como Cristiano Ronaldo sean imagen de esas empresas".

La "normalización" en la sociedad de estos centros de juegos de azar hace que "cada vez entre más gente". Antía García analiza que los anuncios y las propias casas de apuestas "hacen creer al jugador que él tiene el control". Pero no es así, y es lo que quiere recalcar la plataforma, para que deje de ser una vía de diversión, "sobre todo entre los más jovenes". "Son las propias empresas las que dominan todo", lamenta, a la vez que defiende que "no es quien accede el que tiene el problema". Por lo que para solucionarlo, según los miembros de la plataforma, la única salida es erradicarlo.