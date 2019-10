"Me encanta sacar a gente escéptica al escenario, son los que se van más asombrados"

Toni Bright está considerado uno de los mejores mentalistas del país. Hoy, en el teatro Colón, a partir de las seis de la tarde, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante el público coruñés.

Su show se llama No te creas la verdad . ¿Qué es lo que no debemos creernos?

Todas las mentiras que nos cuentan, aparte del espectáculo de mentalismo lo más importante es la vida, disfrutarla y sentir cosas. Hoy en día hay mucha gente a la que no le interesa contarnos la verdad, el 99,9% de las personas vivimos hoy en día una mentira.

¿Qué puede esperar el público de su espectáculo?

Un espectáculo ameno, participativo, sorprendente, que da tanto para niños como para adultos. A partir de siete años puede participar todo el mundo. La gente va a salir con la boca abierta.

¿Qué es exactamente un mentalista?

Es una persona que utiliza mucho la psicología, las habilidades sociales, la comunicación no verbal, la sugestión. Si unes todo esto, puede parecer que la persona tiene poderes. Me gusta decir que el poder de un mentalista es el de entretener a la gente.

¿No hay nada de mágico?

Sí, pero en la magia se usan monedas y cartas, y para un mentalista, la baraja de cartas es la mente de las personas.

¿Y con respecto a la relación con el más allá?

Digamos que yo siempre he creído ese tipo de cosas, me han pasado cosas bastante curiosas y peculiares. La gente debería de creer más en este tipo de cosas, siempre hay algo más, como los que creen que estamos solos en el Universo, o los que piensan que no hay nada más después de la vida Hay que mirar un poquito más allá, abrir los ojos, abrir la mente, y darse cuenta de que puede haber cosas muy intrigantes más allá de lo que vemos.

Parece que somos cada vez más escépticos. ¿Malos tiempos para el mentalismo?

Que va, yo creo que es un tiempo excelente. Me encanta sacar gente escéptica al escenario, son los que se van luego más asombrados a casa.

¿Es la sugestión el principal componente de su espectáculo?

Creo que más bien es la comunicación no verbal y la empatía con quien sube al escenario. Hay que pensar que son gente que igual tiene algo de miedo, o nunca ha hablado en público, nunca ha estado encima de un escenario. Hay que tener empatía y tratar bien a la gente que sube.

Se le considera uno de los mejores mentalistas del país. ¿Qué hace bueno a un mentalista?

Sobre todo, conectar con la gente, tratarla bien, de manera educada. Una persona encima de un escenario te puede salir por cualquier sitio. Las personas, encima de un escenario, podemos decir o hacer cualquier cosa. Lo que me hace bueno es el público. El espectáculo varía según dónde se haga. No es igual el público del norte que del sur.

¿Cómo responde el público gallego?

Coge al pie de la letra el refrán de "habelas hainas", sobre las meigas. A veces hay un poco de miedo al espectáculo, es un público muy bueno y muy educado pero también muy serio.