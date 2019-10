"Estamos haciendo encaje de bolillos para limpiar la ciudad con los medios actuales"

La actividad de la Concejalía de Medio Ambiente está marcada en el inicio de este mandato municipal por la licitación de algunos de los contratos de servicios más importantes en el Concello. Esther Fontán asegura que el retraso en la adjudicación de los servicios de limpieza viaria y recogida de basura dificulta el adecentamiento de la ciudad.

¿En qué situación se encuentra la licitación de los contratos de la limpieza viaria y de la recogida de residuos?

El de la limpieza fue recurrido pero ya se superó esa fase y ya está siendo valorado por los técnicos y, aunque no me atrevo a dar un plazo, espero que en breve podamos tenerlo en marcha. El de la recogida de residuos sigue en vía de recurso e incluso podría acabar en los juzgados, lo que supondría que tardaría más en ser adjudicado. Esto implica un retraso en poner a funcionar los medios adecuados para que la ciudad esté limpia de otra manera. Los medios que tenemos ahora están en precario y no obedecen a la realidad física de la ciudad, ya que la maquinaria no puede entrar en los carriles bici y no está preparada para las nuevas losetas que hay en las aceras y zonas ornamentales. Estoy deseando tener esas nuevas concesiones para dar respuesta a las imperiosas necesidades de limpieza de la ciudad. Estamos haciendo auténtico encaje de bolillos para mantener limpia la ciudad con los medios que tenemos. Ojalá hubiera podido redactar otros pliegos para estos concursos, porque creo que están más acordes con modelos de los años setenta y ochenta. Yo habría apostado por un modelo más ambicioso como los de Oviedo o Vitoria.

La concesión de la planta de Nostián termina este año y el anterior Gobierno local dijo que tenía muy avanzada la licitación del nuevo contrato. ¿Es así?

El pliego de condiciones técnico estaba casi terminado y ahora estamos revisándolo y empezando a redactar el administrativo y el plan de viabilidad. Ya digo claramente que no van a estar terminados el 31 de diciembre porque estamos hablando de algo muy serio, por lo que entraremos en prórroga del actual. No es un contrato cualquiera, sino para 15 o 20 años y hay que hacerlo con mucha calma, ya que además va a estar sujeto a los cambios tecnológicos que las propias exigencias climáticas nos van a pedir. Hay que evitar que luego carezca de recursos, por lo que prefiero que tarde un poco más, ya que nuestro objetivo es que sea un contrato ejemplar, sobre a todo a nivel técnico, y que esté a la altura de lo que pide la Unión Europea a nivel de residuos.

¿El nuevo concesionario tendrá que hacer grandes inversiones en tecnología?

Realmente lo que vamos a hacer una nueva planta que se ajuste a las exigencias de la UE y a una nuevo planteamiento en el tratamiento de residuos. Queremos obtener la mayor eficiencia posible en el reciclado y que el rechazo sea el mínimo posible. Llegar al residuo cero es una utopía a día de hoy, pero queremos bajar el volumen de rechazos. Pero para conseguirlo hay que empezar en los hogares, y eso será objeto de una campaña que empezaremos muy pronto para mentalizar a los coruñeses de que el futuro del planeta empieza en los cubos de basura de su casa.

¿Qué pasará con los rechazos que se generen y con el sellado del vertedero actual de Nostián?

El sellado está judicializado y esperamos que se resuelva antes del 31 de diciembre, no tanto para la ejecución de la obra, porque va a llevar mucho tiempo, pero sí para saber a quién le corresponda hacerla y cuándo se va a hacer. En cuanto al futuro, el final de los rechazos en un vertedero no es el que nos gustaría y la incineración para nosotros tampoco es una solución, por lo que seguiremos la senda de las indicaciones de la Unión Europea y de los modelos más avanzados que se aplican en España. Los vertederos están a extinguir e incinerar supone lanzar gases al aire, por lo que tenemos que hacer una apuesta por la solución menos agresiva con el medio ambiente.

El contrato de mantenimiento de los jardines fue polémico e incluso el de los históricos se le retiró a la concesionaria.

Efectivamente, y el nuevo no ha sido adjudicado aún. Hay una carencia muy grande en el tratamiento de los jardines porque no se están poniendo los medios adecuados. Estamos haciendo un estudio y yo misma acompaño a los técnicos para hacer una radiografía de cada jardín. No están en la situación que nos gustaría y eso impide dar pasos adelante en la recuperación de algunos de ellos, que es mi primer objetivo, tras lo que pretendo buscar zonas en las que crear nuevos espacios verdes.

¿Podría llegar el caso de que también se le retirase el contrato a Althenia, la concesionaria del resto de jardines de la ciudad?

No descartamos que se le pudiera llegar a retirar a raíz de la radiografía que estamos haciendo, ya que es bastante negativa.

¿Existe la escasez de personal en esta concesión que se denunció cuando el PP la licitó?

El personal es exiguo para la cantidad de zonas verdes que tenemos en la ciudad y no solo para el mantenimiento, porque si se quiere hacer una recuperación a fondo e incluso ampliarlas con la dotación actual es imposible. Por eso estamos dándole vueltas a tomar una decisión similar a la del contrato de los jardines históricos.

¿Se va a llevar a cabo finalmente el plan de choque de limpieza que prometió el PSOE?

Cuando lo planteamos quisimos que fuera al margen de la limpieza habitual de la ciudad. Lo que me pareció llamativo es que en el pleno del jueves es que parece que el PP desconoce la situación de los contratos de esta concejalía, porque al estar prorrogados el de limpieza y el de recogida es imposible a día de hoy dedicar una brigada para hacer una limpieza de 24 horas al día como ellos exigen. Y también me sorprendió la posición de Marea Atlántica, porque según los pliegos del concurso de limpieza que redactaron ellos tampoco podemos crear esa brigada con medios de diferentes concesiones y crear una con otro contrato podría generar recursos de las concesionarias. La moción del PP que se aprobó con el apoyo de Marea es imposible de aplicar desde el punto de vista técnico.

¿Cuándo se va a resolver el problema de la entrada de agua del mar en la depuradora de Bens a través del colector del paseo marítimo que está dañando las instalaciones?

Estamos con los informes técnicos encima de la mesa para ver todos los tipos de compuertas y filtros, todas las soluciones existentes, para dotar de una partida económica específica y empezar ya a actuar en este sentido. Calculamos que pueda estar en torno a los 580.000 euros. Es una partida muy importante pero supondrá poner en óptimas condiciones la planta. Esto es un problema de hace muchos años y no sé por qué ni el Gobierno de Marea Atlántica ni el del partido Popular no han acometido esta obra, porque cuanto más tiempo pase peor solución tiene, pero nos ha tocado a nosotros y lo acometeremos a la mayor brevedad y con la mayor eficiencia posible.

Marea Atlántica se planteó acabar con los vertidos ilegales que se producían en el municipio. ¿sigue existiendo alguno de forma regular?

Está habiendo una vigilancia muy intensa por parte de la concejalía en ese aspecto y este verano nos han llegado algunas quejas como en O Portiño y en San Amaro, de las que pudimos comprobar que no eran vertidos desde tierra sino que procedían de barcos. Los vertidos que se producen son esporádicos y no estamos apreciando nada regular.

¿Cuándo serán espacios naturales de interés local (ENIL) el entorno de la Torre de Hércules y las islas de San Pedro?

Por parte de la concejalía todos los trámites están realizados para los dos espacios y ya enviamos además un oficio en el que se asegura que no habrá movimiento de animales, en referencia al paso de caballos, salvo por los senderos que están habilitados para ello. Estamos asombrados de que el de las islas de San Pedro no esté aprobado porque se completó en noviembre, por lo que el lunes pasado reclamamos a la Xunta que nos diga algo porque se está retrasando bastante. Y de hecho en el próximo presupuesto figurará una partida para el ejercicio de la conservación de las islas, ya que confiamos que la declaración para los dos sea inminente.