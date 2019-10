La campaña contra el mal aparcamiento arranca con avisos y multas a infractores

La doble fila y otros aparcamientos indebidos no se acaban de un día para otro, pero el Concello pretende que vigilancia policial de estas malas prácticas puede reducirla y generar hábitos virtuosos en los conductores de la ciudad. Este es el fin con el que se puso en marcha ayer la campaña municipal contra las infracciones en el estacionamiento. Unos 80 policías locales en dos turnos y casi 100 cámaras, entre ellas las 37 del sistema de Vía Prioritaria Vigilada instaladas desde 2015 pero no activas hasta ahora, fueron los recursos humanos y técnicos que formaron parte del dispositivo el primer día. A pie, en coche, en moto o en bicicleta, los agentes informaron a los infractores de la propia campaña y también los multaron por sus acciones irregulares. Que hayan sido más o menos las denuncias de ayer en comparación con otros días se conocerá a lo largo de la semana, después de que la Policía Local evalúe los primeros datos.

Diez y media de la mañana, entorno de Juan Flórez y plaza de Lugo. Dos policías locales en bicicleta multan a cuatro vehículos en un cuarto de hora: uno ocupa una plaza de la ORA sobre la que a lo largo del día no se puede aparcar, según indica una señal portátil en Cabo Santiago Gómez; otros dos están aparcados en una zona de carga y descarga sin autorización en Fernando González; el otro, en la misma calle, está detenido sin conductor sobre una plaza reservada para personas con discapacidad. Los agentes solo pueden hablar con uno de los infractores, que llega a su coche mientras uno de ellos deposita la notificación en el parabrisas y al instante abandona el lugar.

El aspecto que presentaban ayer por la mañana estas y otras calles próximas, que generalmente tienen una elevada circulación de vehículos, no difería apenas del de otros días laborables: vehículos en doble fila en plaza de Lugo, Rosalía de Castro, Menéndez y Pelayo, Francisco Mariño, Médico Rodríguez, Juan Flórez y Fernando Macías; coches estacionados largo rato junto a contenedores; furgonetas de reparto fuera del área de carga y descarga o con los neumáticos de un lado sobre la acera; coches arrimados a un paso de peatones en un espacio sin señalización para el aparcamiento que limitan la visión de los conductores que circulan por la calzada.

Una situación parecida se registró en otras zonas de la ciudad, como Cuatro Caminos, Monte Alto o el Agra do Orzán. Contra estas infracciones va a combatir el 092 en dos fases en toda A Coruña. "Hasta Navidad con un control más intenso sobre la doble fila, la carga y descarga y otros estacionamientos reservados; a partir del próximo año sobre otras prácticas que causen trastornos menores en la movilidad", explica el jefe de Tráfico de la Policía Local, José Manuel Rico.

Un vehículo policial con un panel en el techo que informa del desarrollo de la campaña recorrerá las calles más conflictivas desde el punto de vista del tráfico, como ayer hizo, por ejemplo, en la plaza de Lugo. Los agentes de esta patrulla advertirán de sus infracciones a los conductores incumplidores con las normas de circulación; otros efectivos repartidos por la ciudad sancionarán aquellas acciones que generan más complicaciones de tráfico o pongan en riesgo la seguridad de conductores y peatones. "No llegamos a todos los sitios, hay que recordar que el resto de tareas policiales tenemos que hacerlas también. Por eso las cámaras van a servir de ayuda. El efecto de la campaña, que no es otro que el de mejorar la movilidad y no sancionar para recaudar, no se puede advertir en uno o dos días, pero ya ha creado inquietud y eso es bueno. Ahora debe tener una labor continuada", cree Rico.

Las 37 cámaras activadas „no todas funcionaron ayer, lo harán de forma progresiva, explica Rico„ registrarán las infracciones y automáticamente avisarán de ellas para dar validez a la denuncia y arrancar un proceso sancionador. Estas cámaras están situadas en calles como Federico Tapia, Rosalía de Castro, plaza de Pontevedra, San Andrés, San Juan, Fernando Macías, Juan Flórez y un tramo de la ronda de Outeiro, entre otras, vías en las que es habitual el aparcamiento en doble fila, que también vigilará el multamóvil como refuerzo durante la campaña.

La doble fila motivó en 2018 casi mil multas de la Policía Local, según la última memoria anual. Del total de 42.536 denuncias por motivos de tráfico, algo más de 20.000 se debieron a todo tipo de aparcamientos prohibidos o indebidos; el resto se impusieron por circular por el área restringida de la Marina.