La madre de un alumno del colegio Eusebio da Guarda, que pide no revelar su nombre, solicita un cuidador para el pequeño de tres años, que necesita asistencia continua por una traqueotomía. "Mi hijo necesita un cuidador en el colegio para él solo y, de momento, no lo tiene", lamenta. La Xunta asegura que la inspección educativa "está en contacto con la dirección del centro para analizar las necesidades educativas y darles la mejor respuesta".

El Eusebio da Guarda tiene actualmente dos cuidadores. La Administración autonómica detalla que estos dos profesionales se encargan también de atender el servicio de comedor, por lo que los alumnos con necesidades, además de durante la jornada lectiva, también disponen de ese apoyo a la hora de comer. "Mi hijo no puede ir al comedor. Pero ese ya es otro tema. Lo que queremos es una persona que esté con él todo el rato en el centro", explica la madre del pequeño, que entra a clase a las once de la mañana, y no a las nueve como el resto de compañeros.

El centro solicitó un tercer cuidador antes de que arrancase el curso. La madre del niño asegura que en "julio se envió un escrito a la Xunta para explicar la situación" y conseguir que se ampliase el número de cuidadores en el colegio, pues su hijo necesita dedicación exclusiva a lo largo de la jornada. Como, de momento, la Xunta no ha dado respuesta a esta petición, el pequeño está en periodo de adaptación en el colegio y las horas que pasa dentro del centro son inferiores a las de los niños de su edad. "Además, va tres días al Materno", apunta.

Cada día, esta madre se interesa por el estado de la tramitación, por si finalmente habrá una persona que atienda las necesidades de su pequeño. "Sé que el centro está insistiendo, pero seguimos igual", señala, a la vez que entiende que se trata de una "situación complicada". Pese a todo, no se rinde. Asegura que seguirá "insistiendo" para que su hijo tenga un cuidador a su lado. "Puede ser que el mes que viene entre a las nueve", comenta ilusionada. Aunque si lo hace, será con los dos cuidadores que hay actualmente, y que también tienen que atender a otros niños durante todo el día. "Lo necesita", resume.