¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Rhiza presenta su último álbum

21.00 horas. La joven promesa argentina recala en el Garufa Club dentro de su gira mundial, en la que presenta los temas de su reciente trabajo discográfico, Outside.

Garufa Club

Riazor, 5

►'Héroes', el nuevo 'tour' de David Bustamante

20.30 horas. El cantante interpreta las composiciones de su último disco, Héroes en tiempos de guerra, una mezcla de baladas, bachata y reguetón con la que actualiza su sonido.

Palacio de la Ópera

Glorieta de América, s/n

► En Casa del Herrero canta a Tom Petty

22.30 horas. La banda coruñesa recuerda al intérprete con un concierto en su honor, en el que contarán con artistas invitados como Sokie, Marian Ledesma y Óscar Rosende.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►'Pinceladas ocultas' en Belas Artes

19.00 horas. El Museo de Belas Artes inaugura la exposición Pinceladas ocultas, en la que se explica la restauración del Arrepentimiento de San Pedro de Francisco Collantes.

Museo de Belas Artes

Zalaeta, 2

►Homenaje al cine de vanguardia

18.00 y 20.30 horas. El Centro Galego de Artes da Imaxe pone el foco en el cine internacional de vanguardia con proyecciones de autores como Jean Rouch y Stan Brakhage.

CGAI

Durán Loriga, 10

►Concierto del grupo Marés Sonoras

22.00 h. La saxofonista Patricia Cadaveira y el vibrafonista Marcel Pascual exploran los distintos ritmos de la península ibérica como el flamenco, el fado y la canción de autor.

BâBâ Bar

José Luis Pérez Cepeda, 23

►Taller de ilusionismo del mago Martín Camiña

18.00 horas. El artista imparte un taller de magia, pensado para niños mayores de diez años. A las 19.45 horas, realizará un espectáculo de ilusionismo en el marco de la muestra Marineda Mágica.

Marineda City

Avenida de Arteixo, 43

►Noche electrónica en el festival 'Wake Up'

00.30 horas. La promotora Wake Up celebra su séptimo aniversario con una fiesta de música electrónica, en la que actuarán djs como Wade y Bárbara Lago.

Pelícano

Avenida Do Porto, 3

►Miguel del Arco lleva 'Jauría' al teatro Rosalía

La obra transforma en teatro documental el juicio de La Manada.

20.30 horas

Sábado

►Nicky Jam comparte sus ritmos urbanos

El artista puertorriqueño adelanta en el Coliseum los temas de su nuevo disco, Íntimo, así como los éxitos de su carrera.

Sábado

22.00 horas

►Arranca el Festival de Cinema Fantástico

El festejo comienza con el concurso Fetus en la Seoane

20.00 h

►Teatro de títeres en el Festival Galicreques

El festival comienza en la Gurugú con Caminito entre cartas

18.30 h

Domingo



►Espectáculo cómico 'Lechazo á feira'

Los humoristas Touriñán, David Amor, JJ Vaquero y Álex Clavero llevan a Palexco su espectáculo Lechazo á feira.

19.00 horas

►Teatro de títeres en el Festival Galicreques

El festival se celebra en la Gurugú con El barrendero

12.30 h

►Arranca el Festival de Cinema Fantástico

Masterclass de Lois E. Froiz

17.00 h.