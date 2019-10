El Concello mejorará la conexión entre barrios con cambios en el bus

La alcaldesa, Inés Rey, afirmó ayer que su Ejecutivo abordará las conexiones de transporte público entre los barrios, mejorando sus conexiones y paliando las deficiencias de los distritos que gozan de menos frecuencias. En declaraciones a una emisora local, la regidora aseguró que el refuerzo de las comunicaciones es una cuestión "encima de la mesa" para el departamento de Mobilidade, que se encuentra actualmente en conversaciones con Tranvías para avanzar en los cambios del servicio.

"Estamos hablando con la empresa para hacer estas modificaciones de líneas, que se van a hacer una vez que se implante el carril bus", apuntó Rey, que afirmó que las transformaciones se acometerán "una vez se implante el carril bus".

La alcaldesa señaló que la movilidad es una de las mayores preocupaciones para su Ejecutivo, que pretende "dar servicio a todos los barrios conectándolos entre sí". Entre ellos, destacó los problemas a los que se enfrenta el de Novo Mesoiro, que adolece de frecuencias y conexiones suficientes con el resto de líneas. "No puede ser que alguien de ese barrio, para ir a la facultar, que la ve desde su ventana, tenga que ir hasta plaza de Pontevedra", sentenció la regidora.

El carril bus es una de las propuestas de gobierno de Rey, que pretende recuperar esta vía retirada durante el mandato del PP y no restaurada por Marea pese a que lo tenía entre sus planes. El proyecto cuenta con el respaldo del director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, que incidió el mes pasado en la importancia de "hacerlo donde se necesita" porque "no hay ni una sola ciudad" del tamaño de A Coruña que no cuente con una plataforma reservada para el transporte público.