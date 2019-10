A Coruña se abre a que la futura área metropolitana llegue a A Laracha y Carballo

El Concello de A Coruña se muestra abierto a la propuesta del alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo (PP), de que la futura área metropolitana incluya a Carballo y a A Laracha. Es una de las condiciones que pone para integrarse en este ente supramunicipal. La otra es que los ayuntamientos que formen parte del área tengan participación en la gestión del ciclo del agua.

"Pedimos incorporar a A Laracha y Carballo, por el eje industrial, y que pudiésemos gestionar el ciclo completo del agua. Podría ser que A Coruña diese cabida a los concellos limítrofes en Emalcsa, pero hay otras posibilidades, como la creación de una empresa pública, como la de la Edar de Bens, pero para la gestión del abastecimiento de agua. Aceptamos cualquiera de las dos posibilidades", explicó ayer Calvelo, tras su primera reunión con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSOE).

Calvelo defiende que sea A Coruña la que tenga más representación en estas entidades, pero reivindica que los concellos limítrofes tengan su cuota de protagonismo en este servicio. Rey aseguró ayer que tanto la propuesta de extender el área metropolitana a Carballo y A Laracha, como la de abrir las puertas de Emalcsa a otros concellos „o en su defecto, la creación de otra empresa pública para la gestión del agua„ las estudiará con el resto de ayuntamientos interesados en el impulso del área metropolitana, de modo que ninguna de estas ideas, que son las que pone sobre la mesa Arteixo, quedan descartadas.

El alcalde de Carballo, Evencio Ferrero (BNG), defiende que el área metropolitana de A Coruña tiene que coordinar sus políticas con las de A Costa da Morte, ya que su Concello forma parte de los dos núcleos y considera que ha de seguir siendo así.

Calvelo y Rey anunciaron ayer un proyecto para conectar los paseos marítimos de los dos municipios con un carril bici. Lo harán a través de Bens, de modo que Arteixo ampliará su paseo siguiendo la línea de la costa y del puerto exterior. Para esta actuación no hay todavía plazos ni presupuesto, aunque Rey confía en que se puedan iniciar los trámites pasadas las elecciones estatales.

Calvelo manifestó ayer a la alcaldesa que estaría dispuesto a revertir la decisión de abandonar el tratamiento de basuras en la planta de Nostián, siempre y cuando el nuevo pliego de condiciones permita que Arteixo lleve sus residuos sin tener que modificar su modelo de recogida. "Nosotros que ya hacemos las cinco fracciones en origen [la separación de la basura], estaríamos dispuestos a ir a Nostián si los residuos no se mezclan allí. Pedimos que el vidrio quede tratado exclusivamente como vidrio y que el contenido de los contenedores amarillos, que no hay en muchos concellos, se traten en una zona especializada de Nostián", relató Calvelo. Rey, por su parte, se mostró abierta a estudiar sus demandas para incorporarlas al futuro pliego de condiciones porque no quiere "que Arteixo esté fuera de Nostián".

Durante estos cuatro años, los dos concellos trabajarán en el deslinde de los dos municipios y también en la mejora servicios estratégicos como el transporte público o las infraestructuras. Calvelo agradeció ayer a A Coruña el convenio firmado para que las líneas 6 y 24 puedan operar en su municipio, a través de Meicende y de A Zapateira.

Más información página 11