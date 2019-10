Los clubes denuncian la falta de pistas para entrenar y alertan de pérdida de jugadores

La Asociación de Clubes Deportivos Coruñeses denuncian que el Concello no ha resuelto todavía el concurso por el que se adjudican los horarios de uso de las pistas deportivas municipales y que eso trastoca su funcionamiento como entidades de deporte base. Alertan de que, si los horarios que se le otorgan a los equipos no coinciden con los que han puesto provisionalmente „heredados de la temporada anterior„, algunos de los equipos perderán jugadores, ya que habrá algunos que no podrán compatibilizar el nuevo horario del equipo con las actividades que ya tienen marcadas.

Fuentes del Gobierno local aseguran que al Ejecutivo municipal tampoco le gusta esta situación y que resolverá el concurso "en breve", aunque eso no soluciona los problemas que tienen actualmente los clubes deportivos.

Desde la Concejalía de Deportes indican que es la primera vez "en varios años" que se realiza este concurso "con criterios objetivos", teniendo en cuenta, por ejemplo, el número de fichas de los candidatos y avanza que pretende realizar la nueva convocatoria en "mayo", antes de que se acabe la temporada, para que los deportistas puedan contar con su horario cuando empiece el curso.

La asociación se queja del "malestar" que les genera esta "situación que se repite año tras año", ya que, si bien los horarios antes del concurso se prorrogaban, dejaban sin posibilidad de incorporarse a este reparto de equipamientos a las asociaciones recién fundadas o a las que hayan cambiado su situación „que tengan muchos más afiliados que cuando se le adjudicaron las horas o con menos„. La entidad denuncia que esta situación "perjudica no solo a los clubes coruñeses, sino a las familias que tienen a sus hijos realizando actividades deportivas".

Esta asociación responsabiliza al Concello de esta situación, ya que considera que está demorando "de manera inexcusable el reparto de las horas", cuando están todos los clubes trabajando con sus respectivos equipos.

"El malestar es aún mayor cuando no han dado ni la más mínima explicación de este retraso por parte de la Concejalía de Deportes", denuncian desde la asociación, que solicitará una reunión con la alcaldesa, Inés Rey, para exigirle soluciones y que cumpla algunas de sus promesas de campaña, como la constitución del Consejo Municipal de Deportes.

Algunos de los clubes afectados por esta situación provisional se han planteado ya iniciar protestas en la plaza de María Pita en caso de que los nuevos horarios trastoquen su organización de este curso. Y el club Brigantium de Balonmano, por ejemplo, ha elegido el parque de Eirís para prepararse los partidos porque carecen de un espacio municipal en el que poder entrenar.

"Esta situación es a todas luces injusta, sea cual sea la resolución a esta altura de la temporada, ya que si prorrogan los horarios de la temporada pasada, los clubes de nueva creación y los que tenían menos horas de las que le correspondían, se verán perjudicados. Si sacan unos nuevos horarios, muchos clubes perderán a sus jugadores y jugadoras porque ya tienen programadas el resto de las actividades y no podrán compatibilizarlas", relatan desde la entidad. La asociación pone encima de la mesa una solución para que esto no se repita: "inversión en las instalaciones".

La creación de pistas en naves que están en desuso, aunque estén en parques industriales o en polígonos es la vía más fácil para dar cabida a toda la cantera de deportistas de la ciudad, según explican fuentes de la entidad, ya que, más allá de que se arregle el tema del reparto de horarios, consideran que es necesaria la ampliación de la red de los equipamientos deportivos. Con esta creación de espacios se solucionaría otro problema que se encuentran los deportistas actualmente, la falta de pistas para poder alquilar para entrenar y practicar.