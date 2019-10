El PP reclama que se adjudiquen las horas de entreno a clubes deportivos

El concejal del PP Roberto García convocó ayer la Comisión de Deportes para exigir al Concello que adjudique los horarios de uso de las pistas municipales a los clubes de la ciudad. Lo hizo tras las quejas de los equipos, por esta situación de interinidad, en la que los alumnos no saben en qué horarios entrenarán este curso. Temen que, si el calendario que se les otorgue cuando se resuelva el concurso no coincide con el dispuesto ahora, muchos de sus jugadores tendrán que abandonar los entrenamientos, ya que no podrán conciliarlos con otras actividades que tengan programadas ya desde el inicio del curso.

Rodríguez comparte las quejas expresadas por la Asociación de Clubes Deportivos Coruñeses, que considera que, actualmente, sea cual sea la resolución del concurso será injusta, ya que si se cambian perderán fichas y, si no lo hacen, habrá equipos nuevos que no puedan acceder a las pistas municipales. El Concello defiende que en 2020 convocará antes.

El PP demanda, además, más inversión en las ayudas que se entregan a los clubes, tilda de "escasos" los 120.000 euros destinados a este fin y propone que se duplique, así como que se incluyan en la convocatoria de subvenciones para deportistas que compiten a nivel europeo y mundial.