Rey califica de inadecuadas las críticas del SUP por no haber ido a los actos del 091

La alcaldesa, Inés Rey, se mostró ayer molesta con las críticas recibidas la semana pasada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) por haber participado personalmente en los actos del Día de la Patrona de la Guardia Civil por no haber estado presente en la festividad de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios, el 2 de octubre. Rey calificó la queja de "estéril" y el tono de la crítica, a través de un comunicado, de "inadecuado", y resaltó que el Concello sí estuvo representado en el acto del 091.

"Me parece una falta de respeto a todo el Gobierno municipal que, estando el primer teniente de alcaldesa en el acto, se sacase un comunicado en ese tono, doce días después. Quien lo firma que expliqué qué intereses o en base a qué obedece ese comunicado. Yo no pude asistir por motivos justificadísimos que conocía la Policía Nacional. Mi relación con la policía ha sido siempre sumamente correcta y respetuosa, y lo seguirá siendo", censuró la alcaldesa.

El SUP considera un "desprecio" la actitud de Rey por no asistir a la festividad y en el texto que difundió le solicita disculpas con la Policía Nacional para que "no se repitan estos pequeños y, a su vez, grandes detalles".