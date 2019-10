El retraso del nuevo concurso obliga a prorrogar el contrato de la planta de Nostián

La falta de avances suficientes en la redacción del contrato para la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, cuya concesión actual vence el próximo 31 de diciembre, impedirá su licitación antes de que termine el año, según informó ayer la alcaldesa, Inés Rey, a los regidores y regidora que integran el Consorcio das Mariñas. "El pliego de condiciones técnicas está verde y hay que terminarlo, y pasa lo mismo con el de condiciones administrativas", comentó la alcaldesa, que adelantó que los plazos que manejan los técnicos "no son muy largos". La previsión inicial, añadió, es que esos pliegos puedan estar redactados en los primeros seis meses de 2020.

Rey no quiso profundizar en las causas del retraso en la preparación del nuevo contrato de Nostián, que no progresó con la adecuada agilidad pese a la cercanía de la fecha de la finalización de la concesión de Albada, al final de este año: "El trabajo no estaba lo suficientemente avanzado. Algo se adelantó, pero no con la previsión de tenerlos el 31 de diciembre. Ahora no hay que buscar motivos; tratemos de agilizar lo máximo posible para que se dé respuesta a las necesidades de la ciudad en los próximos años".

Marea Atlántica discrepa totalmente del estado en que, según el Gobierno local, se encuentran los pliegos del contrato. La portavoz del grupo, María García, asegura que el trabajo que dejó hecho el Ejecutivo anterior está "muy avanzado", tanto el previo a la redacción desde 2018 como en los propios pliegos en el primer semestre de 2019. Concreta que la parte técnica está casi finalizada y la administrativa, en fase de borrador. Añade que los alcaldes del Consorcio con los que se reunió ayer la alcaldesa participaron en la elaboración del contrato y estaban al corriente del proceso.

El Gobierno local apunta en una nota que está dispuesto a modificar los pliegos técnicos y administrativos del contrato, aunque fuentes municipales evitan concretar qué cambios se harán. "Son libres de revisar lo que se ha hecho y modificarlo, desde luego, pero no pueden negar que el trabajo estaba avanzadísimo", critica García.

La prórroga máxima del contrato tiene una duración de cinco años, pero el Gobierno municipal descarta la posibilidad de agotarla antes de tener listo el nuevo contrato. "La idea es dar garantías jurídicas a un contrato de concesión que tendrá una duración previsible de 15 ó 20 años. No queremos hacerlo deprisa y corriendo sino estudiar las posibles variables", avanza la alcaldesa.

El retraso en la licitación del contrato de Nostián se suma a los de la limpieza viaria y recogida de basuras, sobre los que la concejal de Medio Ambiente, Esther Fontán, avanzó en una entrevista a este diario que "tardarán en ser adjudicados". El primero ha sido recurrido por una empresa aspirante, pero tras el levantamiento de una suspensión cautelar está siendo valorado por los técnicos del Concello. El segundo está en vía de recurso y podría acabar en los juzgados, explicó la edil.