La Xunta financiará el polo tecnológico de Pedralonga tras dar prioridad al hospital

La Xunta dará un empujón a la Ciudad de las TIC, el parque tecnológico promovido por la Universidade da Coruña (UDC) en parte de los terrenos de la fábrica de armas de Pedralonga, con una asignación presupuestaria en las cuentas de 2020, según anunció ayer en A Coruña el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo. El mandatario no precisó qué cantidad reservará la Xunta para el proyecto tecnológico y se limitó a avanzar que en el próximo presupuesto, que se aprobará mañana y se ejecutará a lo largo de un año el que habrá elecciones autonómicas, aparecerá "el planteamiento y la aportación" a la iniciativa.

Las palabras de Feijóo son las primeras que aluden de forma clara a la participación de la administración gallega en la Ciudad de las TIC desde el punto de vista económico. El rector de la UDC, Julio Abalde, siempre ha comentado que la financiación de un proyecto como el que impulsa y planifica desde mediados del año pasado en las instalaciones de Pedralonga debe contar con aportaciones públicas y privadas.

"Desde el principio hemos buscado la colaboración de todas las instituciones y quisimos contar con el apoyo expreso y decidido de la Xunta para la Ciudad de las TIC. La aportación que se ha anunciado es una buena noticia y un paso más para que pase de proyecto a realidad", comentó ayer Abalde, quien conoció las intenciones del Ejecutivo gallego en el mismo momento en que las adelantó en público el presidente.

"Por parte de la Universidade da Coruña seguiremos trabajando porque siempre defendimos que este es un proyecto estratégico para A Coruña y para Galicia", añadió el rector. "Hay un compromiso con el ecosistema de las TIC que tiene la ciudad y con la Universidad. Si hacemos bien el proyecto, sin crear falsas expectativas pero con bases sólidas, va a ser muy positivo para el sector, la ciudad y la Universidad", coincide Feijóo.

La vinculación del presidente gallego con la implantación del polo de innovación tecnológica es mucho más directa ahora que a comienzos de año. Después de que la UDC y el Ayuntamiento se reunieran en enero con el secretario de Estado de Defensa en Madrid para acordar dar luz verde al proyecto de Pedralonga, la Xunta, que no asistió pese a haber sido invitado el conselleiro de Industria, enfrió la esperanza surgida por el consenso entre las administraciones. Feijóo manifestó al día siguiente que daba prioridad a otro proyecto en los mismos terrenos de la fábrica de armas, la instalación del nuevo hospital de A Coruña, pese a que los estudios de la Xunta aún no habían determinado „y todavía no lo han hecho„ si Pedralonga era el lugar adecuado para el complejo sanitario. La administración gallega, además, no tiene competencia exclusiva en la zona, dado que los solares son propiedad del Ministerio de Defensa y el Concello es el que debe recalificar el suelo para cambiar su uso.

Desde aquel momento, la UDC evitó entrar en polémicas y manifestó que en la superficie total de la que es titular el Estado, 180.000 metros cuadrados, hay espacio suficiente para compatibilizar los proyectos tecnológico y sanitario. La Xunta mantuvo contactos por su parte con el sector TIC gallego pero no volvió a expresar con tanta seguridad como Feijóo en enero que deseaba instalarse en Pedralonga.

La institución académica siguió trabajando con las empresas tecnológicas de la ciudad y de Galicia para planificar el futuro parque, con la vista fijada en 2020 como año en el que el polo de innovación se pondría en marcha. Parece que el próximo año el proyecto recibirá inyección económica. Está por ver si con partidas simbólicas o serias.