La plataforma contra las casas de apuestas lleva su lucha a institutos

La plataforma Fóra as casas de apostas dos nosos barrios ha decidido llevar su lucha a los institutos, donde impartirá charlas para concienciar a los jóvenes sobre el peligro de los juegos de azar. En una asamblea celebrada el miércoles, los miembros de la iniciativa marcaron como objetivo "concienciar a los jóvenes". Así lo explica Antía García, una de las impulsoras: "Queremos acercarnos a los más jovenes para que vean el conflicto y sean conscientes de lo que ocurre".

La lista de centros educativos la encabeza el Tomás Barros, dedicado a Formación Profesional. "Lo tenemos casi cerrado", desvela, a la vez que apunta que su situación es "clave" en este tema. "Se encuentra en el Agra do Orzán, donde queremos ser muy activos porque es donde más casas de apuestas se concentran, igual que en O Ventorrillo, y son zonas con rentas muy bajas". La plataforma contactará con asociaciones contra la ludopatía para contar con testimonios de personas que han sufrido este problema.

Fóra as casas de apostas dos nosos barrios denuncian que estos establecimientos de juegos de azar se sitúan, en muchas ocasiones, junto a institutos para captar clientes. Los jóvenes no encuentran barreras para entrar en los locales y también tienen la posibilidad de hacer apuestas por internet, donde no hay filtros.

En la asamblea también se aprobó continuar con las movilizaciones. La primera manifestación se desarrolló a principios de mes en la plaza de Portugal y, ahora, la agrupación prevé concentrarse frente al Ayuntamiento, en la plaza de María Pita. "Habíamos pensando en hacerlo el día 7 de noviembre, porque hay pleno, pero todavía no lo hemos decidido", comenta Antía García.

Por otra parte, la asociación Fejar, que reúne asociaciones y federaciones autonómicas que luchan contra las ludopatías, insta al Gobierno central a que apruebe el reglamento del juego. Una petición que llega cuatro días antes de la celebración del Día Nacional Sin Juego de Azar. Para concienciar a la sociedad, el colectivo ha creado el lema Unámonos, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Hace unos días, el Concello anunció el cierre de cinco casas de apuestas en la ciudad por no tener licencia.