El Concello garantiza el centro de salud en Santa Lucía sin definir plazos

La alcaldesa, Inés Rey, anunció ayer, en el mercado de Santa Lucía, que en dos semanas el Concello mantendrá una reunión con representantes de la Xunta para avanzar en el proyecto de conversión de este inmueble en un centro sanitario. A preguntas de este diario, Rey no dio plazos sobre cuándo se ejecutarán las obras, aunque avanzó que esta reforma irá incluida en los presupuestos de 2020.

No dijo cuándo ni tampoco aclaró cómo se realizará esta conversión del inmueble „visiblemente deteriorado„ en un ambulatorio, ni tampoco quién lo hará. Y es que, en octubre de este año, en declaraciones a Radio Coruña, el premio nacional de Arquitectura Manuel Gallego Jorreto, que es el creador del edificio del mercado y también de su reforma „encargada por Marea Atlántica„ defendió que no era partidario de compatibilizar los usos de venta de comestibles con el sanitario. Señalaba, entonces, que la ubicación no era la más adecuada para un centro de salud, ya que el acceso para las ambulancias sería complicado.

No lo ve así, sin embargo, la alcaldesa, que a preguntas de este diario garantizó que el nuevo equipamiento contará con todas las facilidades de acceso. Fuentes municipales indican que el Concello estudiará con la Xunta la localización de los puestos del mercado y del centro cívico, aunque la alcaldesa considera "prioritaria la construcción del centro de salud" en el barrio. El edificio carece de protección.