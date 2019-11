"Aspiro a captar el voto de cualquiera, mi candidatura es puramente académica"

Las elecciones para el Rectorado de la Universidade da Coruña que se celebrarán el 4 de diciembre contarán con la candidatura del catedrático de Ingeniería de la Construcción, Fernando Martínez Abella, profesor en la Escuela de Ingeniería de Caminos. Abella, quien fue vicerrector hasta 2003 en el último mandato de José Luis Meilán, defiende su independencia de grupos universitarios y de ideologías políticas, por lo que buscará el voto de todos los miembros de esta comunidad.

¿Qué le impulsó a presentar su candidatura a rector?

Toda mi vida profesional la he hecho en la Universidad y he sido secretario y director de la Escuela de Caminos, vicerrector y director de departamento. Siempre he tenido en mucha consideración la gestión universitaria y creo que, de alguna forma, no se me ha dado mal. Tengo un talante bastante conciliador y trato de evitar siempre los conflictos, lo que sumado a mi edad, porque tengo bastante experiencia y todavía no estoy cerca de la jubilación, hicieron que pensara que podía ser un buen candidato.

Si se presenta como alternativa al actual rector, Julio Abalde, es que cree que no lo está haciendo todo lo bien que debiera.

Ningún equipo rectoral hace las cosas perfectas. Gestionar una institución como una universidad es complejo y difícil. ¿El equipo de Julio Abalde está haciendo cosas positivas? Sin duda. Pero llevamos con el equipo de Nova Luce 16 años y es bueno que haya renovación y cambios de puntos de vista, ya que tiene una ideología universitaria determinada y es positivo que haya frescura. Yo no estoy vinculado a ningún grupo universitario ni político y aspiro a que esta idea de renovación en la forma de llevar las cosas en la Universidad puede ser un aliciente para presentarse. Hay una falta de recursos y en muchos casos de estudiantes, en Galicia esta situación es muy perceptible, que nos obliga a las universidades a competir entre nosotras. Las noticias sobre rankings universitarios adquieren un valor preponderante en el valor que tiene una universidad frente a la sociedad, que necesita que valga lo máximo posible, especialmente la más cercana a ella, que es la que la va a financiar. Hay que pelear por la presencia en esos rankings, aunque son lo que son, porque tienen una parte de verdad y otra de imagen, pero hoy en día no se es tanto como se podría ser si se está en una posición inferior del ranking a la que se podría estar. También creo que se puede trabajar sobre las tareas de gestión porque como profesor lo vivo con preocupación ya que a veces son excesivas. Soy ingeniero y estoy acostumbrado a trabajar con las empresas y a captar recursos, que es otra de las ideas que puede ser buena para la Universidad.

¿Aspira a recibir los votos de toda la oposición a Abalde?

Vuelvo a decir que no pertenezco a ningún grupo universitario, por lo que aspiro a captar el voto de cualquier miembro de la universidad. No distingo entre oposición y Nova Luce, ya que mi candidatura pretende ser puramente académica. Me encantaría que me votaran miembros de Nova Luce, porque no hay fronteras de ningún tipo en esta candidatura. Aspiro al voto de cualquier persona que se sienta ilusionada con estas ideas que estoy empezando a esbozar.

El actual equipo rectoral ha sido siempre crítico con los fondos que destina la Xunta a la universidad coruñesa. ¿Comparte esa postura?

Cuando el rectorado se ha quejado o ha exigido más recursos creo que ha contado con la opinión favorable de toda la Universidad. Todos queremos más recursos y es la obligación del rector defender al máximo a su universidad frente a la administración autonómica. Creo que la Universidade da Coruña debe estar mejor financiada, pero el problema es que las de Santiago y Vigo piden lo mismo, por lo que lo que hay que hacer es llegar a acuerdos y llevar planteamientos sólidos ante la Xunta y, sobre todo, intentar ser mejores cada día, porque eso es lo que acaba dando la mejor financiación. Estamos acercándonos mucho a Europa gracias al programa Erasmus y a las relaciones con muchas universidades, pero tenemos una cantera excepcional de alumnos en Suramérica, ya que compartimos un idioma y hay que explorar con mucha decisión ese mercado académico, porque podemos ser una referencia para muchas universidades que no tienen las posibilidades económicas de la nuestra, ya que podemos atraer estudiantes, talento e incluso empresas que necesitan de servicios tecnológicos.

¿Qué carencia señalaría como la principal de la universidad coruñesa?

Es una universidad muy buena, pero el problema que tiene es que las formas de medir que se nos aplican no nos resultan favorables. Hay profesionales excelentes y tiene algunos índices relevantes, ya que la presencia de la mujer en algunas ramas es fuerte y solvente, como demostró la catedrática Amparo Alonso en su reciente discurso ante el Rey en la apertura del curso universitario. Hay que mejorar también nuestra imagen, porque hay que dar una guerra diaria y trabajar para que seamos considerados no solo por lo que hacemos sino también por lo que parezca que hacemos.

¿Pretende continuar la labor de Abalde con la Ciudad de las TIC?

El impulso que le ha dado Abalde es encomiable y lo que queda es que todas las administraciones tengan este proyecto como algo positivo. Este tipo de iniciativas solo salen cuando todos los actores manifiestan un acuerdo, por lo que cuando sea del agrado del tejido empresarial y social, y si es bueno para la Universidade da Coruña, va a seguir adelante.

¿Cree que va ser decisivo no solo para la Universidad, sino también para la ciudad?

Estos proyectos implican el movimiento de mucho dinero y personas. La Universidad es una de las grandes empresas de la ciudad, ya que alrededor de ella viven 20.000 personas. Cualquier iniciativa potente que desarrolle transforma la ciudad y, evidentemente, la Ciudad de las TIC afectará muchísimo a A Coruña. Conseguir que este y otros proyectos sean polos de desarrollo es lo que se debe intentar.