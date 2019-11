Solo la ruta a Bilbao tiene competencia en Alvedro tras absorber Iberia a Air Europa

El aeropuerto de Alvedro se queda con solo un destino operado por dos aerolíneas diferentes, Bilbao, que ofertan Vueling y Volotea, después de que ayer se comunicase el acuerdo de compra por parte de IAG, a través de su marca Iberia, del cien por cien del capital de Air Europa, que pertenece al grupo Globalia.

Ambas compañías vuelan a Madrid y compiten en horarios y precios en la actualidad y lo seguirán haciendo de la misma manera, al menos hasta finales de octubre. Fuentes de Iberia explicaron ayer a este diario que la aerolínea desconocía todavía cómo afectaría a la parrilla de Alvedro esta compra, ya que la operación ha de ser aprobada por Competencia, antes de formalizarse. Fuentes de Air Europa comentaron que, "por ahora", operarán como siempre.

Los vuelos que oferta Air Europa se mantienen, al menos, hasta el 24 de octubre de 2020, según la información que consta en la página web de la aerolínea, ya que ayer no se podían comprar billetes más allá de esa fecha.

Iberia informó también ayer de que Air Europa mantendrá su marca y que la absorción „valorada en mil millones de euros, "que se abonarán en efectivo"„ tiene como objetivo hacer de Madrid un nodo de comunicación "más eficiente" en el que se puedan abrir nuevas rutas, sobre todo, en Asia y África, en el que el aeropuerto tiene menos conexiones.

Hasta finales de octubre, Air Europa seguirá operando cuatro vuelos de ida a Madrid de lunes a sábado, y tres los domingos, cuando no ofrece el de las 06.30 horas que sale Alvedro con dirección Madrid. Mantiene los de las 12.15 horas; 16.20 horas y 20.40 horas. Air Europa conserva en su parrilla las mismas conexiones en la vuelta, cuatro de lunes a sábado (10.15 horas; 14.15 h; 18.40 h y 21.40 horas) y tres el domingo, ya que no ofrece la última de la noche, que llega a A Coruña a las 22.55 horas. Iberia mantiene también sus vuelos sin cambios en la página web hasta octubre de 2020. El primer vuelo de la mañana de la aerolínea es a las 06.30 horas los lunes y martes y el último sale a las 21.35 horas los miércoles, jueves y viernes. Iberia tiene seis frecuencias, aunque no todas operan todos los días, los sábados hay dos, los domingo, tres; los lunes, martes y viernes, cinco y los miércoles y jueves, seis.

En Alvedro operan actualmente de forma ordinaria Air Europa, que conecta con Madrid; Iberia, que también vuela a Madrid; Vueling, que enlaza con Barcelona, Londres, Gran Canaria, Málaga, Bilbao, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia y Tenerife Norte y Volotea, que ofrece la ruta a Bilbao. Air Nostrum, que forma parte del grupo de Iberia, operará a partir de este mes vuelos a Alicante, aunque no están abiertos para la venta al público, ya que forman parte de las vacaciones del Imserso, al igual que Valencia y Almería.

