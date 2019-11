La jugadora coruñesa de voleibol Helia González ha salido en defensa de su compañera Laia, una niña del club Esplugues con síndrome de Down a la que la federación ha prohibido jugar la Copa de España Infantil con su equipo porque tiene un año más que las demás. González ha advertido de que, si la federación la llama, como el año pasado, para jugar el all stars, no lo hará, si Laia no puede participar en el torneo.