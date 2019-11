El cierre de Meirama condiciona el acuerdo de financiación del tren al puerto exterior

Puertos del Estado es la primera Administración en reconocer públicamente que el cierre de Meirama afectará al tren al puerto exterior. Lo hace después de que la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, declarase ayer en A Coruña que "no hay todavía un convenio ni un compromiso firmado para la financiación" y que es a Puertos a quien le corresponde "decidir" sobre la inversión, estimada en 150 millones de euros. El ente portuario estatal aclaró ayer a este diario que mantiene su intención de que el proyecto se financie con fondos públicos, "a ser posible", sin que la Autoridad Portuaria tenga que endeudarse, y que Adif participará. No obstante, advierte, el fin de la actividad de Meirama "afecta de forma directa a la rentabilidad económico-financiera de la inversión en el acceso y, por tanto, al acuerdo de financiación".

No hay pacto todavía a pesar de que tres de las cuatro partes que se tienen que poner de acuerdo „Puertos, Adif y el Ministerio de Fomento„ forman parte del mismo Gobierno y las dos primera son órganos dependientes de la tercera. La cuarta pata es la Autoridad Portuaria coruñesa, con un crédito millonario pendiente de pago por la construcción de la dársena de Langosteira y que entiende que hay un compromiso para que la infraestructura no engorde su deuda.

Pardo de Vera respondió ayer en A Coruña que "no hay todavía un convenio ni un compromiso firmado para la financiación". "Le corresponde a Puertos de Estado y a la Autoridad Portuaria y no a mí decidir sobre la financiación de esa conexión", señaló. Destacó, antes de un acto par hablar del AVE en el Club Financiero, que "no concibe la infraestructura de punta Langosteira sin esa conexión terrestre por tren" y que ellos han colaborado en la redacción del proyecto constructivo, que decidió asumir para apurar plazos la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Puertos del Estado reconoce que fue el Puerto el que redactó el proyecto y que se envió posteriormente a Adif para su "supervisión y aprobación técnica". Fuentes de la entidad concuerdan con Adif en que el acuerdo para definir ese esquema financiero está "pendiente" pero replican que debe "alcanzarse con la colaboración de todas la partes, incluido Adif y el propio Ministerio de Fomento".

"No obstante lo anterior", advierten las mismas fuentes, "el reciente anuncio de Naturgy relativo al cierre de la central de Meirama para 2020 significará la desaparición del tráfico actual del de carbón que se encamina por ferrocarril desde el puerto y que se esperaba trasladar al puerto exterior cuando estuviera en servicio el nuevo acceso ferroviario". "Ello afecta de forma directa a la rentabilidad económico-financiera de la inversión en el acceso y por tanto, al acuerdo de financiación", admiten tras ser interpelados por las palabras de la máximo responsable de Adif.

El estudio informativo de la conexión por tren con Langosteira realizado en el 2014 prevía que, según los datos aportados por la Autoridad Portuaria, se transportasen 1,7 millones de toneladas de carbón hacia Meirama. En el estudio se indicaba que el principal tráfico ferroviario que generaría el puerto exterior sería "el carbón de importación hacia la central térmica de Meirama" y estimaba que, en 2037, el tráfico por tren supondría "seguro" un 70% para Meirama y un "posible" 30 para la térmica de Compostilla en El Bierzo, de Endesa, que también ha anunciado su cierre para junio de 2020.

La Autoridad Portuaria coruñesa, cuyo presidente nombra la Xunta, también replicó las declaraciones de la responsable de Adif. El ente coruñés recuerda que "sí existe un compromiso explícito y escrito respecto a la conexión ferroviaria". Comparte y "celebra" la consideración de que la conexión ferroviaria es "imprescindible para completar la operatividad del Puerto" pero muestra su "extrañeza" por sus afirmaciones en lo relativo a la financiación.

En una nota de prensa, el Puerto relata que, en abril de 2018, siendo Pardo de Vera directora de Construcción de Adif, el Ministerio de Fomento firmó un protocolo en el que se recoge que "la ejecución del proyecto se realizará con financiación al margen de la Autoridad Portuaria, con el objeto de evitar su carga financiera".