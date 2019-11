Guerra viaria entre A Coruña y Arteixo

La Xunta y el Concello de Arteixo propusieron a finales de octubre que el Ministerio de Fomento asuma el peaje de Pastoriza, en la AG-55, en vez de construir la cuarta ronda, una carretera convencional para enlazar el actual acceso a Langosteira y la tercera ronda. El coste de la liberalización de la autopista sería de 19 millones de euros. Esta postura difiere con la defensa que realizan el Gobierno local coruñés y los empresarios de Pocomaco, Vío y A Grela, que ven fundamental la ejecución de la nueva infraestructura para el desarrollo de la ciudad, aunque no consideran incompatibles ambos planes. La inversión del vial está estimada en 27,3 millones.

El anuncio de que la Xunta se sumaba a la postura del Concello de Arteixo abrió una brecha entre los dos ayuntamientos. Tres días después, la alcaldesa coruñesa, Inés Rey, salió en defensa de la cuarta ronda. Lo hizo con un informe elaborado por la entidad IFFE Business School entre julio y septiembre. El análisis considera un "freno al desarrollo general de la ciudad" la "inexistencia de una infraestructura viaria que comunique eficientemente" los puertos de la ciudad, los polígonos de A Grela, Pocomaco y Vío.

Los autores de este informe señalan que este problema se solucionaría con los viales de la cuarta ronda y la conexión entre la AP-9 y la tercera ronda (vial 18), una infraestructura que, según las previsiones de Concello y Fomento, se haría antes que la primera.

"La inversión en la cuarta ronda generará retornos importantes en cuanto a empleo, 11.075 en diez años", afirma el documento. También señala que la cuarta ronda evitará el "colapso" de A Grela tras la puesta en marcha del puerto de Langosteira y que mejorará las comunicaciones de Vío y Pocomaco.

El proyecto de la cuarta ronda (alternativa 3 en el estudio) está promovido por el Ministerio de Fomento. Es una carretera convencional de 2,9 kilómetros de longitud y un coste de 27,3 millones de euros. Uniría el actual acceso a Langosteira con la tercera ronda. El proyecto estatal no cuenta con accesos a los parques empresariales de Vío ni Pocomaco. El ministerio ha afirmado que no le corresponde "el estudio de accesos a áreas industriales, que deberían ser analizadas y financiadas por otros organismos". Esto es, si el departamento de Fomento no asume los enlaces, la conexión con los polígonos debería plantearse en una segunda fase o paralelamente. El coste adicional tendría que abordarse a través de un convenio de financiación con el compromiso económico de otras administraciones.

En su lugar, la Xunta y Arteixo apuestan por que Fomento renuncie al proyecto de la cuarta ronda y asuma la supresión del peaje de Pastoriza, en la AG-55, lo que, razonan, beneficiaría a todos los viajes entre A Coruña y Arteixo, que dejarían de abonar el este pago, de 0,55 euros.

El convenio que remitieron al Gobierno central fija la eliminación en 19 millones de euros, ocho menos respecto al proyecto de Fomento. La propuesta de la Xunta es que Fomento asuma la titularidad del primer tramo de la AG-55 y después proceda a liberar el peaje, lo que permitiría que el puerto de Langosteira tenga una conexión directa a través de la Red Estatal. El convenio fija que la compensación a la gestora de la AG-55 se realice en cinco años, con un pago anual de 3,8 millones de euros.

El Ayuntamiento de Arteixo defiende que la propuesta para suprimir el peaje de Pastoriza, en la AG-55, frente a la construcción de la cuarta ronda, será beneficiosa para todos los polígonos industriales arteixanos y coruñeses, ya que verían "mejoradas sus comunicaciones" con el puerto de Langosteira. Incluso fue más allá y propuso que el acceso principal al aún vacío polígono de Vío, propiedad de los empresarios José Collazo y Manuel Jove, sea a través de la propia autopista, que es de la Xunta. La distancia sería de apenas 200 metros.

El pleno de Arteixo aprobó recientemente una declaración institucional, con el respaldo del PP, PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños, que insta al Gobierno central que salga elegido de las elecciones generales de hoy a participar en "una mesa de negociación" para que "se apruebe" la propuesta de la Xunta y el Ayuntamiento para eliminar el peaje de Pastoriza, en la AG-55.

En A Coruña, el Gobierno local quiso aprobar una declaración institucional en defensa de la cuarta ronda, pero la discrepancia entre los diferentes grupos municipales que forman la Corporación local „ PSOE, PP, Marea Atlántica, BNG y Ciudadanos„ impidió que se llevase este asunto al pleno el pasado jueves. El Ejecutivo espera sacarla adelante en el de diciembre.