Emalcsa investiga los casos de agua turbia en la zona de O Castrillón

Emalcsa, la Empresa Municipal de Aguas, está investigando los casos de agua turbia que se han repetido durante los últimos dos meses en los barrios de O Castrillón, Monelos y Os Castros. Fuentes de la empresa detallan que ya se ha podido acotar el área afectada para analizar el agua y determinar cuál es el problema.

Tras las primeras denuncias, Emalcsa respondió que no tenía incidencias registradas en esos puntos. Las quejas siguieron sucediéndose. La empresa municipal de aguas ha iniciado una investigación con la intención de resolver el problema y espera tener una respuesta en los próximos días.

Varios vecinos han expuestos sus quejas a través de las redes sociales en las últimas semanas. Residentes de O Castrillón insisten en que la situación se repite desde verano, sobre todo los sábados y los domingos, cuando el agua sale más marrón. La incidencia, según detallan algunos afectados, ha obligado a muchos a comprar agua embotellada. Emalcsa recuerda que el agua es potable, por lo que descarta problemas de salubridad en caso de que sea consumida por los clientes de la red.

Los barrios en los que se han detectado episodios de turbidez dependen de la estación de bombeo de Eirís Se han registrado también episodios en otras partes de la ciudad, como Monte Alto, O Ventorrillo y Cuatro Caminos.

En ocasiones anteriores, la sociedad pública informó de que el agua turbia podría deberse a un cambio de presión en algún sistema que ha cargado el agua de sustancias que ya le son propias.

Desde la asociación vecinal de Monelos detallan que ya es "habitual" que el agua contenga "restos de tierra". El portavoz de los vecinos de O Castrillón, Ramiro Otero, explicó a este periódico que la entidad ha trasladado las quejas a la empresa municipal pero, de momento, no ha obtenido respuesta. "Además, hay quien me ha dicho que no puede poner la lavadora porque le sale la ropa sucia del agua", señaló el representante de los vecinos.