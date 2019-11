Marea reclama al Gobierno local que busque responsables por el edificio Fenosa

Marea Atlántica reclama al Gobierno local, del PSOE, que "no abandone la investigación de responsabilidades" por la obra ilegal del edificio Fenosa. Después de que el PSOE reconociese en una respuesta al PP que el Gobierno local no ha iniciado ningún expediente al respecto, el concejal de Marea, Xiao Varela, propone a la alcaldesa, Inés Rey, que "acabe la investigación de esta licencia ilegal". El Ejecutivo evitó ayer contestar a Marea sobre un proceso que se remonta a la Alcaldía de Francisco Vázquez, cuando el PSOE gobernaba con mayoría absoluta el Ayuntamiento.

El Gobierno municipal asegura que no está obligado a buscar culpables al no estar dispuesto ese proceso en la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El auto no recogía la exigencia de responsabilidades, pero este apartado sí se incluye en el Protocolo de Buenas Prácticas Urbanísticas que adoptó el Concello para evitar casos como el del edificio Fenosa y que era uno de los puntos del acuerdo de mediación. Este es el argumento que presenta Marea, que añade que "no solo está obligado a hacerlo por la letra del acuerdo de mediación, sino también por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público", que estipula la búsqueda de responsabilidades en el caso de que la Administración hubiese indemnizado a los lesionados o si hubiese daños y perjuicios causados en sus bienes y derechos.

En el comunicado, la formación que inició en el anterior mandato, en marzo, el proceso de investigación para buscar responsables, con Xulio Ferreiro como alcalde, insiste en que parece que el Ejecutivo del PSOE "está dispuesto a dejar el asunto en un cajón". Xiao Varela, anterior concejal de Rexeneración Urbana, invita a Rey a "cumplir sus promesas de campaña, cuando pedía depurar las responsabilidades". "Si no es por cumplir su palabra, que sea por respetar la legalidad", añade.

Para Marea, la "mejor forma" de que el PSOE demuestre "que no piensa volver a las andadas en urbanismo es cumplir la legalidad y ponerle nombres y apellidos a los responsables de la licencia ilegal del edificio Fenosa". El Concello ya ha abonado la indemnización al denunciante de las obras ilegales, de 2,9 millones de euros, e incluirá en el presupuesto de 2020 los pagos a los propietarios afectados.