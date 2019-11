El Concello cortará el paso a los peatones este jueves por la tarde en el paseo marítimo por el temporal

La alerta roja meteorológica prevista para este jueves en la ciudad de A Coruña, con oleaje, lluvia y fuerte viento, obligará mañana al Ayuntamiento a impedir el tránsito de peatones en la zona del paseo marítimo en la avenida Pedro Barrié de la Maza. El corte se producirá por la tarde, alrededor de las 15.00 horas, cuando la pleamar, debido al temporal, pueda provocar que el agua rebase la playa y la calzada y llegue a la calzada. La Policía Local baraja también la posibilidad de prohibir el tráfico de vehículos por la zona entre las cuatro y las seis de la tarde.





?? Aviso de alerta vermella a partir das 10.00 h de mañá e ata as 22.00 h con ventos de forza 7 a 9 durante toda a xornada. ??Recoméndase non achegarse á zona de costa e non se poderá acceder aos arenais.



??A Torre de Hércules e o CIAV permanecerán pechados ao público.