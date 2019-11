Festival de fotografía, laboratorio de ideas

El único festival fotográfico de Galicia vuelve a A Coruña este fin de semana para convertir su nueva sede, la Fundación Luís Seoane, en un auténtico laboratorio de ideas en torno a la fotografía contemporánea. La tercera edición de FFoco, que se celebra este viernes y sábado, llega pisando fuerte, y además de la treintena de autores y autoras gallegas participantes, la programación incluye un sinfín de actividades para el público. El codirector del festival, Amador Lorenzo, anuncia que este año también habrá una novedad: "Vamos a tener exposiciones en pared de artistas como Tono Arias y David Barreiro, y de la colección AlterArte y el colectivo Juan Nadie".

Algunos de estos autores empezaron a preparar sus muestras fotográficas el miércoles por la mañana, durante un acto de presentación al que asistieron la directora de la sede, Silvia Longueira; el edil de Cultura, Chero Celemín; Amador Lorenzo, y varios de los artistas participantes. El concejal coruñés animó a los ciudadanos a asistir a un acontecimiento tan significativo como el FFoco, diverso tanto en la oferta de actividades como en los motivos de las exposiciones.

El entroido es, por ejemplo, el tema principal de la muestra del artista fotográfico Tono Arias, titulada Encarnados, que ofrece al público su trabajo de la última década y que ha dado como resultado tres fotolibros. Enrique Listas es el comisario de la exposición Arredor da casa: miradas de mulleres na colección AlterArte, una colección de fotografías realizadas por mujeres que "siguen un mismo hilo temático: los espacios privados, la intimidad y el cuerpo". Quince autoras cuestionan con sus fotografías los roles femeninos socialmente asignados.

Si bien las exposiciones tendrán el protagonismo en el interior del edificio, el patio de la Fundación estará dedicado a las proyecciones, divididas en dos bloques. "En Barrios, Bernardo Villanueva, Daniel Vieito, Isra Cubillo y Jacobo Ameneiro mostrarán sus recorridos fotográficos por los diferentes barrios de A Coruña. En las proyecciones de Carta Blanca participarán Ariadna Silva, Iván Nespereira, Lorena Varela, Matteo Bertolino, Nacho Alonso y Óscar Paris, que escogerán sus propios temas", explica Lorenzo.

Pero la programación del FFoco no se queda ahí. Y es que el festival también incluye un recorrido fotográfico por Ciudad Vieja guiado por Rubén Panete; un taller de retrato con cámara de gran formato impartido por Óscar Gorriz y Samuel Ortiz; y una conversación con las fotoperiodistas de la ciudad Patricia Gago y Vanessa Casteleiro, que hablarán el sábado por la mañana sobre su experiencia en un territorio en el que aún hoy impera una visión masculina de la realidad. Se presentará también el proyecto Nós, Why Not?, la primera agencia de fotógrafos con discapacidad intelectual y habrá una feria de editoriales gallegas y latinoamericanas especializadas en fotolibros. El sábado habrá un final de fiesta con un concierto y proyecciones.