El plan de la Ciudad Vieja aboga por buscar nuevos espacios públicos en el barrio

Aumentar la presencia de la Universidad intramuros, buscar nuevos espacios públicos como el cuartel del Atocha, mejorar las ayudas a la rehabilitación o implantar nuevos servicios son algunas de las propuestas del plan para revitalizar la Ciudad Vieja. Es un documento inicial que se presentó ayer en la Mesa da Cidade Vella para que sus miembros realicen aportaciones. El edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, destacó que la intención del Concello es alcanzar el mayor consenso posible para poder ejecutar un plan que servirá para "pagar una deuda histórica con el corazón de la ciudad".

El documento fue encargado por el Gobierno anterior y el actual tiene la intención de "enriquecerlo" con las aportaciones de "todos los agentes implicados en la revitalización del casco histórico". Además de los miembros de la mesa, el plan será recibido por el Colegio de Arquitectos, el Instituto de Vivenda e Solo, que prevé implantar un área Rexurbe, el Ministerio de Defensa, como titular de buena parte del suelo, y la UDC.

La Universidad protagoniza una de las propuestas del equipo redactor, el estudio de urbanismo MMASA, que sugiere aumentar la presencia de la institución académica, que ya tiene su sede en el Rectorado, dentro de las murallas. El documento, que adelantó en primavera este diario, se organiza en torno a seis ejes: vivienda y patrimonio, dinamización económica, movilidad y servicios básicos, actividad social y espacio público.

En materia de vivienda y patrimonio, propone un programa de cesiones de inmuebles para alquiler social a cambio de rehabilitación por parte del Concello, eliminar la vivienda vacía con mecanismos subsidiarios e impuestos y aumentar las propiedades municipales. Sugiere un programa de cohabitación entre jóvenes y mayores y mejorar la accesibilidad de las casas. En cuanto al patrimonio, ve necesario "actualizar" la normativa, revisar el Pepri y aumentar los espacios de uso público, por ejemplo, negociando con Defensa. La meta es, no solo atraer población, sino también fijar a los vecinos de menos recursos.

En el apartado sobre dinamización económica y turística, el documento de trabajo cree que la puesta en marcha del Plan de Turismo es fundamental. En cuanto al comercio, aconseja implantar servicios comunes y un enfoque comercial de las fiestas, un programa para la ocupación de lugares vacíos y un aumento de la presencia de la UDC para "completar los espacios de trabajo del Rectorado y fomentar la actividad matinal".

Sobre movilidad y servicios básicos, aboga por facilitar el uso de los aparcamientos en concesión, ubicar Bicicoruña, bicis eléctricas, nuevas señales de entrada y mejorar las paradas de bus. La primera medida, para los redactores, debe ser renovar la red de pluviales y fecales y que las acometidas de suministros sean iguales que en el resto de la ciudad.

Un cuarto apartado gira en torno a la necesidad de aumentar la acción social, con A Maestranza como espacio familiar de ocio y con las Naves do Metrosidero para la población juvenil. El plan prevé intervenciones artísticas vinculadas al patrimonio y la creación de una Mesa Cultural en la que se unan los agentes culturales del casco histórico. Ve necesario hablar con Iglesia y Defensa para aprovechar sus instalaciones.

El documento finaliza con una reflexión sobre las necesidades del espacio público y propuestas como la protección los árboles de Azcárraga, la mejora integral del jardín de San Carlos [ya incluido en los fondos europeos Eidus], ampliar el arbolado en el perímetro, controlar la feria medieval, mejorar el mobiliario urbano y ordenar las terrazas.

Nuevos proyectos para el casco

Sobre esta documento de trabajo, el Concello de A Coruña comenzará un diálogo con sectores implicados, dentro de la Mesa da Cidade Vella y fuera de ella. Así lo explicó el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, que garantizó que las actuaciones "puestas en marcha" por el anterior Ejecutivo seguirán adelante, como el arreglo de las calles Damas, Rosario y Cortaduría. Anunció además obras en el tramo del paseo que va de San Antón a Adormideras y de O Parrote a Maestranza, actuaciones que "incidirán de manera importante en la revitalización".

En la reunión estaban vecinos y comerciantes. Ambos colectivos valoran la intención de elaborar un plan estratégico pero esperan que "no se quede en un cajón". El representante de los primeros, Pedro Roque, comenta que les han dado el plazo de un mes para elaborar sus aportaciones y que una de sus grandes preocupaciones es que la Ciudad Vieja no se vea solo como un espacio para el turismo, sino que se trabaje desde la perspectiva del casco histórico como "patrimonio cultural". El portavoz de los comerciantes, Adolfo López, subraya que, además de realizar aportaciones centradas en su sector, trabajarán para que el plan incluya ideas para mejorar la relación de la zona con el entorno y no solo dentro de él.